Васьор: В Монако е важна квалификацията и да не правиш грешки

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор прогнозира, че с новото поколение автомобили Гран При на Монако може да се окаже още по-трудно изпитание за пилотите.
„Тази година новите автомобили трябва да се представят по-различно на трасето в Монако – обясни Васьор. – Тук квалификацията, както и увереното и точно пилотиране имат по-голямо значение в сравнение с другите писти, също така тук е много важно да не правиш грешки.
И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?
„Това състезание е много важно за Шарл Леклер, тъй като е домашната му надпревара. Освен това, в Монако Ферари винаги има сериозна подкрепа и това действа добре на Шарл.
„Но подходът ни не се променя – трябва да запазим концентрация, да работим стъпка по стъпка в хода на уикенда и да направим така, че пилотите ни да вземат максимума от колите.“
Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите
Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago