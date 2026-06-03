Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Васьор: В Монако е важна квалификацията и да не правиш грешки

Васьор: В Монако е важна квалификацията и да не правиш грешки

  • 3 юни 2026 | 17:06
  • 205
  • 0

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор прогнозира, че с новото поколение автомобили Гран При на Монако може да се окаже още по-трудно изпитание за пилотите.

„Тази година новите автомобили трябва да се представят по-различно на трасето в Монако – обясни Васьор. – Тук квалификацията, както и увереното и точно пилотиране имат по-голямо значение в сравнение с другите писти, също така тук е много важно да не правиш грешки.

И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?
И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

„Това състезание е много важно за Шарл Леклер, тъй като е домашната му надпревара. Освен това, в Монако Ферари винаги има сериозна подкрепа и това действа добре на Шарл.

„Но подходът ни не се променя – трябва да запазим концентрация, да работим стъпка по стъпка в хода на уикенда и да направим така, че пилотите ни да вземат максимума от колите.“

Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите
Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите
 Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз
Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз
 Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Верстапен: Трябва ми максимално добър резултат в квалификацията

Верстапен: Трябва ми максимално добър резултат в квалификацията

  • 3 юни 2026 | 17:23
  • 161
  • 0
ФИА среща медиите с Норис, Верстапен и Леклер в Монако

ФИА среща медиите с Норис, Верстапен и Леклер в Монако

  • 3 юни 2026 | 17:15
  • 170
  • 0
Без особен прогрес на второто заседание на комисията за Формула 1

Без особен прогрес на второто заседание на комисията за Формула 1

  • 3 юни 2026 | 15:40
  • 623
  • 0
Поне три отбора имат интерес към Алекс Албон

Поне три отбора имат интерес към Алекс Албон

  • 3 юни 2026 | 15:22
  • 527
  • 0
Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите

Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите

  • 3 юни 2026 | 15:00
  • 587
  • 0
И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

  • 3 юни 2026 | 14:40
  • 1343
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

  • 3 юни 2026 | 17:22
  • 1841
  • 1
Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
  • 2379
  • 3
Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

  • 3 юни 2026 | 14:23
  • 9813
  • 17
Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 16003
  • 30
Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

  • 3 юни 2026 | 13:50
  • 8317
  • 10
Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

  • 3 юни 2026 | 14:28
  • 8969
  • 37