Васьор: В Монако е важна квалификацията и да не правиш грешки

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор прогнозира, че с новото поколение автомобили Гран При на Монако може да се окаже още по-трудно изпитание за пилотите.

„Тази година новите автомобили трябва да се представят по-различно на трасето в Монако – обясни Васьор. – Тук квалификацията, както и увереното и точно пилотиране имат по-голямо значение в сравнение с другите писти, също така тук е много важно да не правиш грешки.

Sporting heroes and movie stars waving the flag 🏁



It could only be Monaco 🤩#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/w89NZ7Nh23 — Formula 1 (@F1) June 3, 2026

И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

„Това състезание е много важно за Шарл Леклер, тъй като е домашната му надпревара. Освен това, в Монако Ферари винаги има сериозна подкрепа и това действа добре на Шарл.

„Но подходът ни не се променя – трябва да запазим концентрация, да работим стъпка по стъпка в хода на уикенда и да направим така, че пилотите ни да вземат максимума от колите.“

Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите

Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago