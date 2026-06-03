Ако няма изненади, ще има един бокс в Монте Карло

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели прогнозира, че пилотите в неделя ще покрият с един бокс Гран При на Монако, ако „няма изненади“. А изненади в Монте Карло не липсват: катастрофи, кола за сигурност, превалявания и т.н.

ФИА се отказа от миналогодишното си решение за два задължителни бокса и стратегията на всеки един пилот очаквано ще се насочи към една смяна на гуми.

A run to the podium after 78 laps in Monaco! 🏃



Jenson Button is just built different 😤#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/8amZ7lladk — Formula 1 (@F1) June 2, 2026

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Отборите се работят с трите най-меки комплекта гуми – от С3 до С5, като се очаква, че преасфалтираните участъци по трасето няма да се отразят на износването им. В Монако натоварването върху гумите не е голямо и се проявява по-сериозно при изпреварвания.

По традиция се очаква стартът да е със средно твърдите и оттам нататък втората серия обиколки да е с твърдите. Но пък при по-сложна ситуация, т.е. повече прекъсвания и повече боксове може да видим и използването на най-меките сликове и в неделя.

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Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages