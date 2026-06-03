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Верстапен: Трябва ми максимално добър резултат в квалификацията

  • 3 юни 2026 | 17:23
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4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е на мнение, че квалификацията ще е решаващата сесия в Гран При на Монако с оглед на трудните изпреварвания по улиците на Монте Карло.

Очаква се, че колата на Ред Бул отново ще има проблеми тук заради по-слабото си представяне в бавните участъци и трудностите при преодоляване на бордюрите. Но пък дори и с по-слаб автомобил, пилотът, който стартира първи в Монако, може да задържи всички свои съперници зад себе си.

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„В Маями направихме крачки напред и темпото ни е много по-близо до това на лидерите – обясни Макс. – Мисля, че вече можем да извлечем по-добро представяне от автомобила ни. Но има още много неща, които трябва да подобрим.

„В Монако винаги е много важно да имаш добра стратегия и ключът към успеха е добрият резултат в квалификацията. Затова ми трябва максимално добър резултат в събота. Имахме време да си починем малко след последните стартове и преди състезанията в два поредни уикенда.“

ФИА среща медиите с Норис, Верстапен и Леклер в Монако
ФИА среща медиите с Норис, Верстапен и Леклер в Монако
 Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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