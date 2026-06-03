Верстапен: Трябва ми максимално добър резултат в квалификацията

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е на мнение, че квалификацията ще е решаващата сесия в Гран При на Монако с оглед на трудните изпреварвания по улиците на Монте Карло.
Очаква се, че колата на Ред Бул отново ще има проблеми тук заради по-слабото си представяне в бавните участъци и трудностите при преодоляване на бордюрите. Но пък дори и с по-слаб автомобил, пилотът, който стартира първи в Монако, може да задържи всички свои съперници зад себе си.
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„В Маями направихме крачки напред и темпото ни е много по-близо до това на лидерите – обясни Макс. – Мисля, че вече можем да извлечем по-добро представяне от автомобила ни. Но има още много неща, които трябва да подобрим.
„В Монако винаги е много важно да имаш добра стратегия и ключът към успеха е добрият резултат в квалификацията. Затова ми трябва максимално добър резултат в събота. Имахме време да си починем малко след последните стартове и преди състезанията в два поредни уикенда.“
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Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages