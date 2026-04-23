Обзор на кръга в Премиър лийг: Нов водач и още един сигурен изпадащ

Три двубоя се изиграха по-рано от всички останали в 34-ия кръг на Премиър лийг. Манчестър Сити направи нова важна крачка към оспорваната борба за титлата, след като победи с минималното 1:0 Бърнли като гост и оглави класирането в Премиър лийг. Единственото попадение в срещата бе дело на Ерлинг Холанд, който отново се оказа решаващ за „гражданите“. С този успех тимът на Пеп Гуардиола събра 70 точки – колкото има и Арсенал, но Сити излиза начело заради доминацията в преките двубои, въпреки изравнената голова разлика. Победата обаче имаше и друга сериозна последица – Бърнли вече е математически изпаднал от елита, превръщайки се в поредния сигурен тим, който ще играе в Чемпиъншип през следващия сезон.

Челси продължава с неубедителните си изяви, след като допуснаха тежка загуба с 0:3 при визитата си на Брайтън. Поражението се оказа фатално за мениджъра Лиъм Росиниър, който бе освободен от поста си след по-малко от четири месеца начело на отбора.

В друг интересен двубой от кръга Борнемут и Лийдс завършиха 2:2, като този резултат се оказа по-ценен за „белите“. Тимът вече има аванс от 9 точки над зоната на изпадащите и може да гледа по-спокойно към оставащите пет кръга до края на сезона.

Това бяха събитията от изтеглените по-рано срещи от 34-ия кръг, а в 33-ия се получиха следните резултати:

Брентфорд – Фулъм 0:0

Нюкасъл – Борнемут 1:2

Лийдс – Уулвърхамптън 3:0

Тотнъм – Брайтън 2:2

Челси – Манчестър Юнайтед 0:1

Нотингам – Бърнли 4:1

Евертън – Ливърпул 1:2

Астън Вила – Съндърланд 4:3

Манчестър Сити – Арсенал 2:1

Кристъл Палас – Уест Хам 0:0

Ситуацията в Премиър лийг става все по-напрегната – както в битката за титлата, така и в дъното на таблицата. Манчестър Сити направи важен ход в точния момент, докато за други отбори, като Бърнли, вече останалите срещи са без значение. Уулвърхамптън също ще е част от Чемпиъншип през следващия сезон, а битката за оцеляване между Тотнъм, Уест Хам, Нотингам и Лийдс в оставащите 5 кръга ще е жестока.