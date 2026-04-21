  Ювентус си е харесал втория вратар на Манчестър Сити

Ювентус си е харесал втория вратар на Манчестър Сити

  • 21 апр 2026 | 17:47
Вторият вратар на Манчестър Сити Джеймс Трафърд може да се присъедини към Ювентус, пише "Дейли Мейл".

Очаква се 23-годишният играч да напусне Сити това лято, тъй като се нуждае от игрова практика, каквато рядко получава при наличието на конкуренцията на Джанлуиджи Донарума. Според информациите „бианконерите“ са готови да платят около 20 милиона евро за играча. Нюкасъл и Астън Вила също проявяват интерес към вратаря. В 14 мача този сезон Трафърд е допуснал 10 гола и е запазил седем чисти мрежи. Договорът му с „небесносините“ е до лятото на 2030 г.

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

  • 21 апр 2026 | 15:19
Флик: Отпадането от ШЛ ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

Флик: Отпадането от ШЛ ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

  • 21 апр 2026 | 14:58
Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

  • 21 апр 2026 | 14:58
Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

  • 21 апр 2026 | 14:30
Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

  • 21 апр 2026 | 14:22
Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

  • 21 апр 2026 | 14:12
Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

  • 21 апр 2026 | 19:00
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

  • 21 апр 2026 | 19:03
Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

  • 21 апр 2026 | 18:31
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
