Ювентус си е харесал втория вратар на Манчестър Сити

Вторият вратар на Манчестър Сити Джеймс Трафърд може да се присъедини към Ювентус, пише "Дейли Мейл".
Очаква се 23-годишният играч да напусне Сити това лято, тъй като се нуждае от игрова практика, каквато рядко получава при наличието на конкуренцията на Джанлуиджи Донарума. Според информациите „бианконерите“ са готови да платят около 20 милиона евро за играча. Нюкасъл и Астън Вила също проявяват интерес към вратаря. В 14 мача този сезон Трафърд е допуснал 10 гола и е запазил седем чисти мрежи. Договорът му с „небесносините“ е до лятото на 2030 г.
