Росиниър е загубил доверието на играчите на Челси

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър е загубил доверието на футболистите в съблекалнята, което хвърля съмнение върху бъдещето му в клуба, съобщи "БиБиСи". Според информацията, играчите на лондонския клуб са разочаровани от Росиниър и решенията, които той взема. 41-годишният англичанин пое Челси през януари. След 34 мача от Висшата лига Челси има 48 точки и е седми в класирането. Арсенал води в таблицата със 70 точки след 33 мача.

Ръководните фактори в Челси обсъждат бъдещето на Росиниър, уволнението изглежда все по-вероятно

Снимки: Gettyimages