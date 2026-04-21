Втора голяма фигура ще се раздели с Манчестър Сити през лятото

Бранителят на Манчестър Сити Джон Стоунс ще напусне клуба след края на сезона, когато и изтича неговият договор, информира Фабрицио Романо. 31-годишният английски национал ще бъде вторият ключов за успехите на отбора през последните години играч, който ще се раздели с “гражданите”, след като Бернардо Силва също вече обяви, че ще си тръгне през лятото.
През 2016 година Манчестър Сити направи Стоунс вторият най-скъп бранител в света в онзи момент (б.ред. - по скъп бе само Давид Луис). Той си тръгва със 17 значими трофея, като до момента има 292 мача и 19 гола с екипа на “гражданите”.
Този сезон за Стоунс бе белязан от непрекъснатите проблеми с контузии, заради които той изигра едва седем мача в Премиър лийг.
Вече се появиха и първите спекулации относно евентуалния бъдещ нов отбор на Стоунс. Появи се слух, че Венсан Компани може да го покани в Байерн (Мюнхен). Завръщане в Евертън също е възможен вариант за бъдещето на централния защитник.
