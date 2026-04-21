Манчестър Сити, Челси, Интер и Ювентус ще играят приятелски мачове в Хонконг през лятото

Отборите на Манчестър Сити, Челси, Интер и Ювентус ще играят приятелски мачове помежду си в Хонконг през август, обявиха клубовете. На футуристичния "Кай Так Стейдиум" с капацитет от 50 хиляди зрители, който беше открит преди една година, отборът на Пеп Гуардиола ще срещне Интер на 1 август (събота) при откриването на "Хонконг Футбол Фестивал". Този мини турнир преди началото на сезона ще завърши на 5 август с двубоя между Челси и Ювентус.

Четирите отбора от Англия и Италия ще отворят и тренировките си за публиката, преди мачовете, за да могат да ги гледат феновете на живо.

Байерн (Мюнхен) и Астън Вила също обявиха вече, че ще се срещнат в приятелски мач на 7 август в Хонконг, където Ливърпул и Тотнъм вече играха съответно срещу Милан и Арсенал миналата година.