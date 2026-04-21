Как Астън Вила може да направи така, че шестият в Премиър лийг да играе в Шампионската лига?

Представянето на Астън Вила до края на сезона може да се окаже решаващо за отборите, устремили се към участие в Шампионската лига през следващия сезон. С днешната дата Челси е тимът, който възлага особени надежди на бирмингамци. В момента отборът на Унай Емери заема четвърто място във временното класиране и гледа уверено към Шампионската лига, още повече че Премиър лийг вече си осигури допълнително място за надпреварата посредством представянето на английските отбори. Паралелно с това Астън Вила е на полуфинала в Лига Европа и отборът може да си осигури квота с ШЛ и чрез триумф във втория по сила турнир на УЕФА. Ще донесе ли това автоматично и шести участник от Премиър лийг в най-престижната клубна надпревара? Това зависи от крайното класиране на Астън Вила в първенството. Ако бирмингамци останат в топ 4 и спечелят Лига Европа, тогава нищо няма да се промени за останалите английски отбори. Тогава допълнително място ще отиде за отбора с най-добър коефициент в квалификациите на Шампионската лига. С днешна дата това е Брюж.

В случай че Астън Вила финишира на петата позиция в крайното класиране на Премиър лийг и спечели ЛЕ, тогава допълнителното място за английския футбол, ще отиде за шестия. В момента това е отборът на Челси. Лондончани изостават вече сериозно от Ливърпул и Астън Вила в битката за място в топ 5, така че надеждите им за участие в Шампионската лига до голяма степен минават през този сценарий/

Той обаче не е важен само за Челси, но и за Брентфорд и Борнемут, които никога досега не са играли в Шампионската лига, но в момента са с равен брой точки с Челси. Брайтън пък тази вечер играе със “сините” и може да ги изпревари, ако спечели. Евертън и Съндърланд също не са далеч.

Любопитното е, че следващият месец Челси гостува на Ливърпул и при определени обстоятелства може да има по-голяма изгода да загуби на “Анфийлд” в името на това мърсисайдци да изместят Астън Вила от четвъртото място и това да даде шансове на “сините” да играят в Шампионската лига през шестата позиция. Това обаче е свързано с много условности - Челси да запази шестата позиция, а бирмингамци да триумфират в Лига Европа.

Разбира се, шести отбор от Премиър лийг в Шампионската лига ще има и ако Нотингам Форест триумфира в Лига Европа, но това няма отношение по казуса с шестата позиция в крайното класиране, защото тимът на Витор Перейра е далеч от топ 6.

Със сигурност обаче финалът на сезона в Премиър лийг се очертава много интересен, защото интригата остава жива на много нива - битката за титлата, за местата, даващи право за участие в ШЛ и останалите евротурнири, а дори и по отношение на това кой ще прави компания на Уулвърхамптън в Чемпиъншип през следващия сезон.