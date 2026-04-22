Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Лудогорец излезе с публикация в официалната си страница във Фейсбук, с която призова привържениците си за подкрепа в последните мачове. “Орлите” признават, че 15-ата титла изглежда трудно постижима, но ще се борят докрай на всички фронтове.

Ето какво пишат от клуба:

Битката продължава – заедно за Лудогорец

Скъпи лудогорци,

В годината, в която любимият ни отбор направи запомнящи се мачове в евротурнирите, се озовахме в тежка ситуация, която малцина от вас са очаквали. А в много хора дори битуваше мнението, че едва ли не сме абонирани за успеха. Ние, работещите хора в Лудогорец, обаче, знаем колко труд и нерви са ни коствали през годините 14-те поредни титли, четирите купи и деветте суперкупи. И нищо не сме получавали даром. Но в спорта и частност футбола и най-добрите имат тежките си моменти. Очевидно е, че и Лудогорец не е имунизиран срещу спадове във формата. Причините за това са много, но анализите ще ги оставим за края на сезона.

Към днешна дата 15-тата поредна титла изглежда трудно постижима и това дава повод на любителите на конспиративните теории да чертаят какви ли не смехотворни схеми и апокалиптични сценарии. Ние няма да се крием зад тях, а още по-малко ще ги опровергаваме. Но ще се опитаме да коригираме грешките и ще се борим на всички фронтове до край.

Любимият ви отбор има опитен треньорски щаб и шампионско ДНК и със сигурност ще се съвземе, и ще се върне на пътя на победите. Но сега, повече от всякога, се нуждаем от вашата подкрепа и ВЯРА. Тези момчета заслужават да бъдем зад тях не само, когато побеждават отбори от топ 5 първенствата на Европа, но и когато страдат на терена. В моменти на болка се ражда истинската любов.

Още тази събота ви очакваме на „Хювефарма Арена“.

Лудогорец – най-доброто предстои!