Диниш Алмейда влезе в "Клуб 100" на Лудогорец

Защитникът на Лудогорец Диниш Алмейда беше награден от техническия директор на клуба Козмин Моци по случай своя мач №100 с екипа на разградчани. Това се случи в минутите преди първия полуфинален сблъсък с ЦСКА за Sesame Купа на България.

Португалският бранител пристигна на "Хювефарма Арена" в началото на 2023 г. и за този период вкара 10 гола и направи 4 асистенции. Преди това Алмейда беше част от Локомотив (Пловдив).