Лудогорец пусна пакетни билети за домакинските си мачове в плейофите

Лудогорец обяви, че пуска пакетни билети за домакинските си мачове от плейофите в efbet Лига. В тях “орлите” приемат ЦСКА 1948 (25 април), Левски (13 май) и ЦСКА (25 май). Цените варират между 5 и 30 евро в зависимост от сектора на стадион “Хювефарма арена”.

Ето какво пишат от Лудогорец:

Лудогорец пуска пакетни билети за домакинските мачове от първата четворка

ПФК Лудогорец уведомява своите привърженици, че от днес (22 април) започва продажба на пакетни билети за домакинските мачове от втората фаза на първата четворка на efbet Лига.

Пакетните билети ще се продават до събота (включително) и включват следните домакински мачове:

25.04. 2026 (събота) 13:15 ч .- Лудогорец – ЦСКА 1948

13.05.2026 (сряда) 20:15 ч. – Лудогорец – Левски

25.05.2026 (понеделник) 20:30 ч . – Лудогорец – ЦСКА

Цените на пакетните билети са:

Сектор В, блокове 3 и 4 – 10 евро / Пакетна цена: 30 евро

Сектор В, блокове 1,2,5 и 6 – 6 евро / Пакетна цена: 18 евро

Сектор „Моци“ – 5 евро / Пакетна цена: 15 евро

Деца и пенсионери ползват 50% отстъпка.

Билети се продават на базата „Гнездо на орли“ всеки ден от 10:00 до 18:00 ч., а в събота от 10:00 ч. до началото на мача с ЦСКА 1948 ще работи и билетната каса на ул. „Васил Левски“.

След първия домакински мач, ще се продават свободно билети за всяко домакинство, като цените им ще бъдат съответно 12 евро, 7 евро и 6 евро.

Бъди на стадиона! Подкрепи „орлите“ – твоята подкрепа е безценна!

