Ботафого получи забрана да картотекира нови играчи заради дълг към Лудогорец

Бразилският гранд Ботафого получи забрана от ФИФА да прави трансфери и да картотекира нови футболисти заради дълг към Лудогорец за нападателя Руан Секо, съобщава авторитетната медия в страната "Глобо".

Наказанието на Ботафого е валидно за три трансферни прозореца и няма да бъде вдигнато, докато клубът не плати на българския шампион за бразилския нападател.



Ботафого купи Руан Секо от Лудогорец през 2025 година за близо 8 милиона евро, като той изигра 14 мача за отбора и вкара два гола, преди да бъде даден под наем на Реал Солт Лейк, а в момента отново играе под наем за "орлите".