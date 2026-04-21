Ботафого получи забрана да картотекира нови играчи заради дълг към Лудогорец

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  • 21 апр 2026 | 12:30
  • 372
  • 0
Бразилският гранд Ботафого получи забрана от ФИФА да прави трансфери и да картотекира нови футболисти заради дълг към Лудогорец за нападателя Руан Секо, съобщава авторитетната медия в страната "Глобо".

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Наказанието на Ботафого е валидно за три трансферни прозореца и няма да бъде вдигнато, докато клубът не плати на българския шампион за бразилския нападател. 

Ботафого купи Руан Секо от Лудогорец през 2025 година за близо 8 милиона евро, като той изигра 14 мача за отбора и вкара два гола, преди да бъде даден под наем на Реал Солт Лейк, а в момента отново играе под наем за "орлите".

Следвай ни:

