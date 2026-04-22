ЦСКА пуска утре билетите за реванша с Лудогорец

Билетите за реванша от полуфиналите в турнира за Sesame Купа на България между ЦСКА и Лудогорец ще бъдат пуснати в продажба утре (23 април, четвъртък) в 15:00 часа, съобщиха от клуба. Двубоят е на 29 април (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

Билетите за "армейски" привърженици ще се продават онлайн, на касите пред сектор "А" на "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 23 до 28 април (работно време 10:00 до 19:00 часа), както и в официалния фен-магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (10:00 - 19:00 часа). В деня на мача (29 април) пропуски ще се продават от 10:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (20:00 часа). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)
Сектор В (VIP ложа) – 25,56 евро (50 лв.)
Сектор В – 10,74 евро (21 лв.)
Сектор Г - 7,67 евро (15 лв.)
Сектор Б (гости) - 7,67 евро (15 лв.)

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Бербатов застана до Крал Ерик

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Похвалиха Драгомир Драганов заради правилна ВАР-намеса в дербито на Лимасол

Лудогорец пусна пакетни билети за домакинските си мачове в плейофите

Представители на турски и гръцки клубове идват да гледат младите звезди на Арда и Локо (Пд)

Световен шампион: Жалко, че не успях да играя с Балъков в Щутгарт

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

Оспорван дуел в Кърджали

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

