Атлетико Мадрид следи Николо Фаджоли

Доброто представяне на Николо Фаджоли не е останало незабелязано от Атлетико Мадрид. „Дюшекчиите“ може да предприемат действия за привличането му след края на настоящия сезон, твърди журналистът Марко Контейро .

Пет кръга преди края на Серия "А", Фиорентина заема скромното 15-о място в класирането, като изглежда ще се спаси от изпадане, но сезонът не може да се определи като добър за "виолетовите". Въпреки това някои от играчите в състава продължават да привличат интереса на големите европейски клубове. Такъв е случаят с Николо Фаджоли.

🔴⚫️ Nicolò Fagioli è il primo nome per Massimiliano Allegri per il suo #Milan in vista dell'estate in caso di permanenza in rossonero



Non solo: sul centrocampista della #Fiorentina c'è anche l'interesse dell'#Atleti di Diego Simeone e sirene dalla Premier League per l'estate.. pic.twitter.com/9IxY6XBn4X — Marco Conterio (@marcoconterio) April 21, 2026

25-годишният халф е юноша на Ювентус, но кариерата му в първия отбор на „бианконерите“ не потръгна. Една от причините беше замесването му в скандал с незаконни залози, което му донесе наказание от няколко месеца. Именно този скандал в крайна сметка доведе до трансфера му във Фиорентина, където той успя да възроди кариерата си, записвайки 62 официални мача, в които отбеляза пет гола и направи също толкова асистенции.

Атлетико обаче не е единственият клуб, който се интересува от Фаджоли. Твърди се, че той е следен и от Милан, кактои от клубове от Премиър лийг. Във Фиорентина знаят, че трудно ще успеят да задържат този футболист, но ще поискат доста повече от 13,5-те милиона евро, които инвестираха в играча, който вече има седем мача за националния отбор на Италия.