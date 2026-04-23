Атлетико Мадрид следи Николо Фаджоли

Доброто представяне на Николо Фаджоли не е останало незабелязано от Атлетико Мадрид. „Дюшекчиите“ може да предприемат действия за привличането му след края на настоящия сезон, твърди журналистът Марко Контейро .

Пет кръга преди края на Серия "А", Фиорентина заема скромното 15-о място в класирането, като изглежда ще се спаси от изпадане, но сезонът не може да се определи като добър за "виолетовите". Въпреки това някои от играчите в състава продължават да привличат интереса на големите европейски клубове. Такъв е случаят с Николо Фаджоли.

25-годишният халф е юноша на Ювентус, но кариерата му в първия отбор на „бианконерите“ не потръгна. Една от причините беше замесването му в скандал с незаконни залози, което му донесе наказание от няколко месеца. Именно този скандал в крайна сметка доведе до трансфера му във Фиорентина, където той успя да възроди кариерата си, записвайки 62 официални мача, в които отбеляза пет гола и направи също толкова асистенции.

Атлетико обаче не е единственият клуб, който се интересува от Фаджоли. Твърди се, че той е следен и от Милан, кактои от клубове от Премиър лийг. Във Фиорентина знаят, че трудно ще успеят да задържат този футболист, но ще поискат доста повече от 13,5-те милиона евро, които инвестираха в играча, който вече има седем мача за националния отбор на Италия.

Флик: Най-важни са трите точки, дано контузията на Ямал не е сериозна

Гуардиола: Можем и по-добре, но важното е, че сме на върха

Луис Енрике: Важно бе да покажем, че контролираме пътя си към титлата

Компани: Това е лицето на Байерн, което искам да виждам, но още нищо не сме спечелили

Спортинг оцеля на "До Драгао" и е на финал за Купата

Симеоне: Трябва да работим, за да не повтаряме подобни представяния

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

Барселона даде свидни жертви, но направи огромна крачка към титлата след успех над Селта

Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

