Специална клауза в договора на Ромеро го доближава до Атлетико

  • 26 март 2026 | 02:42
Централният защитник на Тотнъм Кристиан Ромеро, има специална клауза в договора си, която е валидна за Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, съобщава испанското издание "Марка".

Според информацията, „дюшекчиите“ са направили опит да привлекат аржентинския национал още през миналото лято и е възможно да подновят усилията си през предстоящия трансферен прозорец.

Лондонският клуб оценява своя играч на 70 милиона евро, но в контракта на Ромеро е заложена откупна цена от 60 милиона евро, ако купувачът е Атлетико.

Самият защитник би желал да се присъедини към отбора на Диего Симеоне. Въпреки това, ситуацията се следи отблизо и от Реал Мадрид, където също високо качествата на футболиста.

Настоящият договор на Ромеро с „шпорите“ е до лятото на 2029 година.

Снимки: Gettyimages

