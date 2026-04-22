Резервите на Атлетико отново разочароваха и Елче се възползва

Атлетико Мадрид претърпя четвърта поредна загуба в Ла Лига. "Дюшекчиите" отстъпиха с 2:3 при визитата си на Елче, който се измъкна от зоната на изпадащите и се изкачи до 15-ата позиция. Във всички турнири Атлетико има шест поражения в последните си седем мача, а единствената победа беше срещу Барселона в първия двубой от четвъртфиналите в Шампионска лига.

Николас Гонсалес отбеляза и двата гола за "лос колчонерос", които излязоха без всичките си големи звезди. Тиаго Алмада пък получи червен картон още в 30-ата минута и това още повече улесни домакините. Попаденията за Елче отбелязаха Давид Афенгрюбер и Андре Силва, който се разписа на два пъти.

Както можеше да се очаква, Диего Симеоне даде почивка на почти всички титуляри от злощастния финал за Купата на краля срещу Реал Сосиедад, загубен след дузпи. Единственото изключение беше Робин Льо Норман, който си партнираше в центъра на защитата с Клеман Лангле. Като крйани бранители действаха младоците Хавиер Боняр и Хулио Диас, а на вратата се завърна възстановеният от контузия Ян Облак. В предни позиции стартираха Тиаго Алмада и Алекс Баена, но и двамата за пореден път се представиха много слабо.

Преди почивката "дюшекчиите" не направиха почти нищо в офанзивен план, но вкараха два гола благодарение на Нико Гонсалес, който единствен играеше с желание и не пестеше сили. Аржентинецът откри резултата в 10-ата минута след красив пробив и двойно подаване с доскорошния футболист на Елче Родриго Мендоса.

В 18-ата минута защитата на Атлетико се пропука и Давид Афенгрюбер изравни след асистенция на Хосе Моренте. Проблемите за гостите се задълбочиха в 30-ата минута, когато Алмада наивно загуби топката в собственото си наказателно поле и задържа противников играч. Крилото на мадридчани получи червен картон, а Андре Силва реализира дузпата.

Още в следващата атака Николас Гонсалес сътвори нещо много красиво и вкара за 2:2. Аржентинският национал догони топката на самата аутлиния, технично си я повдигна и с глава я прати зад голлинията.

През второто полувреме численото предимство на Елче се усети, въпреки че Диего Симеоне пусна в игра още на почивката Науел Молина и Марк Пубий, а след това на терена се появиха и Антоан Гризман, Джулиано Симеоне и Пабло Бариос.

Домакините все по-често стреляха към вратата на Ян Облак и настойчивостта им беше възнаградена в 75-ата минута. Афенгрюбер се освободи и намери Андре Силва, който заби топката под напречната греда. До края Атлетико не намери начин да отговори и остана на 4 точки зад третия в класирането Виляреал, но е с мач повече от "жълтата подводница".

Снимки: Gettyimages