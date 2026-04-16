Гризман се стреми да завърши кариерата си в Атлетико Мадрид с трофей

  • 16 апр 2026 | 15:05
Атлетико Мадрид се стреми да завърши страхотна седмица за своите фенове с трофей в турнира за Купата на краля. Атлетико Мадрид ще срещне Реал Сосиедад в събота на финала на неутрален терен в Севиля. Отборът на Диего Симеоне елиминира Барселона на четвъртфиналите на Шампионската лига, а градският съперник Реал Мадрид също падна от Байерн Мюнхен и Атлетико се надява да приключи забележителната седмица с победа и триумф за Купата. 

Гризман: Не трябва да летим в облаците
Ако победи Сосиедад, Атлетико ще вдигне първия си трофей от Ла Лига през 2021 г. и първата си Купа на краля от 2013 г. Купата ще даде допълнителен тласък на Атлетико преди да се изправи срещу Арсенал в полуфиналите на Шампионската лига. Антоан Гризман, водещият голмайстор на Атлетико за всички времена, може да завърши славното си представяне с клуба, като спечели Купата на краля, преди да напусне и да се присъедини към Орландо Сити в MLS през следващия сезон. Носителят на Световната титла с Франция остава ключов играч за Симеоне благодарение на своята визия и умения.

Анри засипа с похвали и благодарности Гризман
Снимки: Gettyimages

