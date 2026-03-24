Атлетико Мадрид и Орландо Сити обявиха новината за Гризман

Антоан Гризман официално подписа своя договор с Орландо Сити. Контрактът му e за две години с опция за допълнителни 12 месеца. Той ще се присъедини към новия си отбор през юли. Американският клуб искаше да го привлече още през този месец, но Гризман реши, че ще доиграе сезона с Атлетико Мадрид, като ще се опита да спечели Купата на краля и да стигне възможно най-напред с "дюшекчиите" в Шампионската лига.

A generational pull 😉 pic.twitter.com/XoqVtLucgp — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

След дербито с Реал Мадрид той получи разрешение от Атлетико, за да пътуват за Флорида и да финализира трансфера си. Двата клуба обявиха, че той вече е подписал контракта си.

Гризман ще носи фланелка с любимия си №7, като според непотвърдени информации ще получава по около 10 милиона евро годишно, което означава, че ще бъде вторият най-високоплатен играч в МЛС след Лионел Меси.

Гризман публикува специално изявление, с което се сбогува с феновете на Атлетико.

"Не е лесно да се опишат с думи чувствата, защото този клуб е моят дом, а вие сте моето семейство. Беше невероятно пътешествие, изпълнено с незабравими мачове, голове, радости и страст, която само тези, които чувстват Атлетико, могат да разберат. Но да оставим засега бъдещето, защото все още не си тръгвам. Остават ми още няколко месеца с тази фланелка, месеци, в които ще дам всичко, за да вдигнем Купата на Краля и да стигнем възможно най-далеч в Шампионската лига. Все още имаме много възможности да бъдем щастливи. Искам всяка минута, която ми остава тук, да бъде почит към тази емблема. Ще го направим заедно, както винаги. Моето настояще е все още червено-бяло до последния миг на този сезон. А сърцето ми ще бъде завинаги такова”, заяви Гризман.

По отношение на новия си клуб французинът каза следното:

“Много съм развълнуван да започна следващата глава от кариерата си с Орландо Сити. Още от първите ми разговори с клуба усетих силна амбиция и ясна визия за бъдещето и това наистина ми допадна. Нямам търпение да направя Орландо свой нов дом, да се срещна с феновете, да усетя енергията на стадион „Интер&Ко“ и да дам всичко от себе си, за да помогна на отбора да постигне велики неща”.

Nos queda un último baile, Grizi ❤️🤍 pic.twitter.com/Jq7AthjYK1 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Гризман, който в момента е на 35 години, прекара 10 сезона в Атлетико Мадрид, разделени в два периода, като стана най-големият голмайстор в историята на клуба с 211 попадения и спечели Лига Европа, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания.

Неговият договор с Атлетико изтичаше през юни 2027 година, но клубът ще го пусне в Орландо Сити със свободен трансфер.