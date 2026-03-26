От Атлетико Мадрид искат да пресекат амбициите на Барселона с нов договор за Хулиан Алварес

Ръководството на Атлетико Мадрид полага сериозни усилия да задържи Хулиан Алварес в отбора. Шефовете на мадридчани са готови да му предложат удължаване на настоящия контракт, който е до лятото на 2030 година, както и солидно увеличение на заплатата, което ще го направи един от най-добре платените футболисти в клуба, заедно с Ян Облак. В момента острието получава по около 7 милиона евро, но “дюшекчиите” са готови да вдигнат заплатата на футболиста до 10 милиона, ако се съгласи да удължи контракта си с един или два сезона и да не напусне през предстоящото лято. От “Рияд Еър Метрополитано” категорично не искат да се разделят с аржентинеца и са готови сериозно да се борят, за да го задържат в своя тим.

Неяснотата около Хулиан Алварес се засили сериозно в последните няколко седмици, след като името му започна да се свързва все по-активно с трансфер в Барселона. Името му бе намесено дори в предизборната кампания на кандидат-президентите на каталунците, спечелена от Жоан Лапорта. Новите собственици на Атлетико Мадрид в лицето на американския инвестиционен фонд “Аполо” не искат да започнат управлението на клуба, губейки един от най-важните си футболисти и по този начин да се компрометират пред феновете още в първите дни. Алварес бе привлечен в Атлетико Мадрид за 75 милиона евро от Манчестър Сити през лятото на 2024 година. Той бързо се вписа във вижданията на Диего Симеоне и се превърна в един от най-важните футболисти на тима. През този сезон има общо 17 гола и 9 асистенции в 44 мача във всички турнири.

Снимки: Gettyimages