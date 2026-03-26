От Атлетико Мадрид искат да пресекат амбициите на Барселона с нов договор за Хулиан Алварес

Ръководството на Атлетико Мадрид полага сериозни усилия да задържи Хулиан Алварес в отбора. Шефовете на мадридчани са готови да му предложат удължаване на настоящия контракт, който е до лятото на 2030 година, както и солидно увеличение на заплатата, което ще го направи един от най-добре платените футболисти в клуба, заедно с Ян Облак. В момента острието получава по около 7 милиона евро, но “дюшекчиите” са готови да вдигнат заплатата на футболиста до 10 милиона, ако се съгласи да удължи контракта си с един или два сезона и да не напусне през предстоящото лято. От “Рияд Еър Метрополитано” категорично не искат да се разделят с аржентинеца и са готови сериозно да се борят, за да го задържат в своя тим.

Неяснотата около Хулиан Алварес се засили сериозно в последните няколко седмици, след като името му започна да се свързва все по-активно с трансфер в Барселона. Името му бе намесено дори в предизборната кампания на кандидат-президентите на каталунците, спечелена от Жоан Лапорта. Новите собственици на Атлетико Мадрид в лицето на американския инвестиционен фонд “Аполо” не искат да започнат управлението на клуба, губейки един от най-важните си футболисти и по този начин да се компрометират пред феновете още в първите дни. Алварес бе привлечен в Атлетико Мадрид за 75 милиона евро от Манчестър Сити през лятото на 2024 година. Той бързо се вписа във вижданията на Диего Симеоне и се превърна в един от най-важните футболисти на тима. През този сезон има общо 17 гола и 9 асистенции в 44 мача във всички турнири.

Снимки: Gettyimages

Математик съди УЕФА за плагиатство заради новия формат на ШЛ и ЛЕ

Карагър вижда бъдещето на Салах в Серия "А"

Позитивната нагласа ще помогне на Германия да избегне нов провал на Световното, смята Клинсман

Рууни: Присъствието на Тухел може да е от решаващо значение за Англия

Батистута: Марадона умря сам като куче и чувствам вина, дано и с Меси не се случи същото

Деян Кулушевски е претърпял операция на коляното

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
  • 244
  • 0
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

