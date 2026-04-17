Фиорентина спечели реванша, но Кристъл Палас продължава към 1/2-финалите

Фиорентина спечели реванша срещу Кристъл Палас от 1/4-финалите на Лигата на конференциите с 2:1, но този успех не бе достатъчен на италианския тим да продължи напред. "Виолетовите" трябваше да наваксат изоставане от 0:3 от първия мач, но не успяха да го направят и "орлите" продължават полета си в турнира към 1/2-финалите с общ резултат 4:2 в своя полза. Исмаила Сар даде преднина на английския тим в 17-ата минута, а Алберт Гудмундсон от дузпа в 30-ата и Шур Ндур в 53-тата минута донесоха обрат за домакините на "Артемио Франки".

Кристъл Палас уби интригата още в 17-ата минута, когато след хубава контраатака Даниел Муньос центрира отдясно, а Исмаила Сар с глава порази вратата за 0:1.

Фиорентина все пак не се предаде и в 30-ата минута стигна до изравнителен гол. Джейди Конво извърши нарушение срещу Роландо Мандрагора за дузпа, а Гудмундсон бе точен от бялата точка за 1:1.

Кристъл Палас почти реши битката с Фиорентина още в Лондон

В 53-тата минута се стигна и до пълен обрат. Шер Ндур се разписа със страхотен далечен изстрел за 2:1.

В крайна сметка успехът в първия мач се оказа решаващ и помогна на Кристъл Палас да си осигури място на 1/2-финалите. Там за "орлите" предстои сблъсък с отбора на Шахтьор (Донецк).

Снимки: Gettyimages