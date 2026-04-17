  Фиорентина спечели реванша, но Кристъл Палас продължава към 1/2-финалите

Фиорентина спечели реванша, но Кристъл Палас продължава към 1/2-финалите

  • 17 апр 2026 | 00:20
Фиорентина спечели реванша, но Кристъл Палас продължава към 1/2-финалите

Фиорентина спечели реванша срещу Кристъл Палас от 1/4-финалите на Лигата на конференциите с 2:1, но този успех не бе достатъчен на италианския тим да продължи напред. "Виолетовите" трябваше да наваксат изоставане от 0:3 от първия мач, но не успяха да го направят и "орлите" продължават полета си в турнира към 1/2-финалите с общ резултат 4:2 в своя полза. Исмаила Сар даде преднина на английския тим в 17-ата минута, а Алберт Гудмундсон от дузпа в 30-ата и Шур Ндур в 53-тата минута донесоха обрат за домакините на "Артемио Франки".

Кристъл Палас уби интригата още в 17-ата минута, когато след хубава контраатака Даниел Муньос центрира отдясно, а Исмаила Сар с глава порази вратата за 0:1.

Фиорентина все пак не се предаде и в 30-ата минута стигна до изравнителен гол. Джейди Конво извърши нарушение срещу Роландо Мандрагора за дузпа, а Гудмундсон бе точен от бялата точка за 1:1.

Кристъл Палас почти реши битката с Фиорентина още в Лондон
Кристъл Палас почти реши битката с Фиорентина още в Лондон

В 53-тата минута се стигна и до пълен обрат. Шер Ндур се разписа със страхотен далечен изстрел за 2:1.

В крайна сметка успехът в първия мач се оказа решаващ и помогна на Кристъл Палас да си осигури място на 1/2-финалите. Там за "орлите" предстои сблъсък с отбора на Шахтьор (Донецк).

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

На "Бернабеу" имат пълно доверие в Арбелоа

  • 16 апр 2026 | 21:32
  • 1982
  • 4
Нагелсман ще разчита на Мусиала за Мондиал 2026

  • 16 апр 2026 | 21:13
  • 857
  • 2
В Челси близо до удължаване на договора на един от основните си футболисти

  • 16 апр 2026 | 20:11
  • 1283
  • 0
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 8141
  • 0
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 11342
  • 8
Кьолн опитва да задържи трансферна цел на Брайтън

  • 16 апр 2026 | 18:55
  • 892
  • 0
Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 42969
  • 106
Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

  • 16 апр 2026 | 22:58
  • 6174
  • 0
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 11342
  • 8
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 8141
  • 0
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 22035
  • 72
Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

  • 16 апр 2026 | 18:49
  • 14947
  • 21