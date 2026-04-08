Симеоне към Гризман: Ти си човек, достоен за възхищение, обичам те много

Диего Симеоне говори преди мача първия 1/4-финал от Шампионската лига между неговия Атлетико Мадрид и Барселона. Двата отбора се срещнаха преди броени дни през уикенда в шампионатен мач от Ла Лига, който каталунците спечелиха с 2:1 на “Метрополитано”, като сега сблъсъкът ще бъде на “Камп Ноу”. Това е и общо петият двубой между съперниците през сезона, след като те изиграха две срещи за първенство и още толкова в Купата на Краля. Барселона спечели три от тях, но загуби големият двубой за Купата с общ резултат 3:4.

Las palabras de Simeone para Antoine Griezmann:



"Te considero un jugador y te considero un amigo, te quiero mucho".



"Perdón, era decir solamente estas palabras".

“Знаем възможностите на Барселона – те са много силен отбор, особено у дома. Мисля, че са загубили само един от последните си 23 домакински мача и ще се опитаме да издигнем играта си на ниво, на което да можем да им навредим. Тук сме, за да се борим. Знаем на какво ниво сме. Уважаваме опонентите си, но сме много щастливи да сме тук, независимо срещу кого играем. Всички отбори, когато атакуват по-добре, защитават по-зле. Барселона е един от тези отбори. Те атакуват много добре. Не ги интересува дали ще допуснат гол, защото ще вкарат три. Логично е. Намираме се в процес, в който атаката ни става по-добра от защитата ни”, каза Симеоне.

Барселона пречупи храбрия Атлетико с късен гол на Левандовски и дръпна с още пред Реал

Основният фокус по време на пресконференцията падна върху обръщението на старши треньора към звездата на отбора Антоан Гризман, който играе последните си месеци при “дюшекчиите”. След края на сезона французинът ще отпътува в посока САЩ, където ще играе в местната Мейджър Лийг Сокър за тима на Орландо Сити.

Флик за поредната среща на Барселона с Атлетико и ядосания Ямал

“Преди да отговоря на всички въпроси, бих искал, като треньор и фен на Атлетико, да се възползвам от възможността да присъствам на днешната пресконференция с Антоан, за да благодаря за цялата му работа и смирение. Ти си човек, достоен за възхищение, обществото се нуждае от хора като теб! Благодаря ти за всичко, което направи и продължаваш да правите за нас, и за всичко, което те моля да продължиш да правиш. Благодаря за твоята всеотдайност, за поведението ти като професионалист и човек, за това как да поддържаш прекрасните взаимоотношения, които изградихме. Остават осем мача от първенството, един мач от Купата на краля и, ако Бог е дал, ще изиграем още пет мача от Шампионската лига. Така че искам да продължаваш да се забавляваш. Обичам те много”, добави Слот.