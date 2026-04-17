Атлетико Мадрид не може да спечели ШЛ, убеден е Тони Кроос

Тони Кроос не е от тези, които се притесняват да говорят открито. В YouTube видео в канала, който поддържа заедно с брат си – Luppen TV, бившият футболист на Реал Мадрид направи анализ на сблъсъка между Барселона и Атлетико Мадрид от четвъртфиналите в Шампионската лига. Столичани продължиха напред след успех с 2:0 като гости и после загуба с 1:2 на свой терен. На полуфинала ги очаква Арсенал.

Първо, на въпрос кого е подкрепял, той отговори така: „Нямаше ли как и двата отбора да загубят? Заради десетте години, които прекарах в Реал Мадрид, не исках нито един от тях да спечели, но ако трябваше да избера, бих предпочел Атлети, защото догодина няма да имат същите шансове за победа. Не мразя нито един от двата тима, но от обич към Реал предпочитам да не печелят.“

Бившият играч на „белите“ е категоричен, че „дюшекчиите“ няма да спечелят Шампионската лига: „Това е само лично мнение, но смятам, че Атлетико Мадрид няма да спечели Шампионската лига. В турнира има отбори, които играят по-добре от тях.“

Полузащитникът анализира и реванша на “Метрополитано”: „Мисля, че Барса беше по-добрият отбор, но когато толкова много време си с човек по-малко, е много трудно. Атлетико винаги знае как да защитава резултата много добре и с предимството от първия мач, плюс изгонването (на Ерик Гарсия - бел.ред.), имаше голямо предимство, за да се класира за полуфиналите.“

В заключение Кроос припомни, че вече е предупреждавал за Барса за стила на игра в отбрана: „Когато се защитаваш по този начин и оставяш толкова много пространства отзад, могат да ти се случат такива неща, включително и червени картони, за да избегнеш ситуация един на един с вратаря. Защитата на Барселон е твърде оголена. Миналата година им се случи срещу Интер, а тази година срещу Атлетико. Както вече казах, ако не променят начина си на игра, няма да спечелят Шампионска лига.“