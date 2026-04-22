Q&A с Неманя Видич
  Кристиано Роналдо и синът му скоро могат да играят заедно

Кристиано Роналдо и синът му скоро могат да играят заедно

  • 22 апр 2026 | 10:56
Кристиано Роналдо за пореден път може да влезе в историята за пореден път. Докато гони голямата си цел от 1000 кариерни гола, до която му остават 31 попадения, CR7 може да получи помощ от своя син. Според Al Wiam Ал-Насър планира през следващия сезон да промотира Кристиано Роналдо Джуниър в първия отбор, което ще даде възможност на двамата да играят заедно на професионално ниво.

Джуниър ще навърши 16-години през юни и физическите му данни вече са впечатляващи, имайки предвид ръста му от 187 см. Статистиката му е забележителна, като той има вече 56 гола в 27 мача за отбора на Ал-Насър до 15 години.

Финалното решение ще бъде взето след края на сезона. Кристиано Роналдо, който в момента е на 41 години, има договор с Ал-Насър за още един сезон, като от клуба смятат, че ако интегрират сина му в първия отбор, това би мотивирало петкратния носител на “Златната топка” да остане дори за по-дълго, а не да се чувства изкушен да премине в някой от клубовете от МЛС.

