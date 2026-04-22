Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

  • 22 апр 2026 | 14:03
  • 6867
  • 10

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини обяви разширения списък със състезатели, които са в неговото полезрение за предстоящото издание на Лигата на нациите (VNL) 2026.

В разширения състав са включени общо 31 волейболисти. Съгласно изискванията на Международната федерация по волейбол (FIVB) за турнира могат да бъдат картотекирани 30 състезатели.

Подготовката на националния отбор ще стартира на 27 април в Самоков, където тимът ще провежда своите тренировъчни занимания до 18 май. Ден по-късно отборът ще отпътува за Полша, където ще вземе участие в престижния международен турнир „Силезия къп“, който ще се проведе между 20 и 23 май. Освен България, участие в надпреварата ще вземат още отборите на Полша, Украйна и Сърбия.

На 3 юни "лъвовете" ще отпътуват за Аржентина, където са предвидени тренировки и контролен двубой с националния отбор на страната.

Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. В него българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

Разширен състав на България:

Разпределители:

Антон Станчев – Локомотив Авиа
Виктор Жеков – Монтана
Любослав Телкийски – Нефтохимик 2010
Симеон Николов – Локомотив Новосибирск (Русия)
Стоил Палев – Левски София

Диагонали:

Венислав Антов – Туркоа (Франция)
Димитър Димитров – Бусан (Република Корея)
Християн Димитров – Равена (Италия)

Посрещачи:

Александър Николов – Кучине Лубе (Италия)
Аспарух Аспарухов – Шлепск (Полша)
Владимир Гърков – Сан Назер (Франция)
Георги Татаров – Галатасарай (Турция)
Денислав Бърдаров – ИББ (Турция)
Денис Карягин – Мачерата (Италия)
Жасмин Величков – Монца (Италия)
Кристиян Алексов – Локомотив Авиа
Мартин Атанасов – Монца (Италия)
Руси Желев – Мачерата (Италия)
Самуил Вълчинов – Равена (Италия
Теодор Каменов - Пирин

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов – Люблин Богданка (Полша)
Борис Начев – Падуа (Италия)
Ивайло Дамянов – Локомотив Авиа
Илия Петков – Гротадзолина (Италия
Кирил Колев – Локомотив Авиа
Лазар Бучков – Левски София
Преслав Петков – Соренто (Италия)

Либеро:

Дамян Колев – Левски София
Димитър Добрев – Левски София
Калоян Ботев - Монтана
Ясен Петров – Нефтохимик 2010

Следвай ни:

Още от Волейбол

Иван Станев: Полуфиналите показаха истинската ни сила"

  • 22 апр 2026 | 15:19
  • 225
  • 0
  • 22 апр 2026 | 13:01
  • 388
  • 0
  • 21 апр 2026 | 20:39
  • 2621
  • 0
  • 21 апр 2026 | 20:33
  • 2125
  • 0
  • 21 апр 2026 | 20:28
  • 3342
  • 0
  • 21 апр 2026 | 20:20
  • 10063
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

  • 22 апр 2026 | 15:09
  • 4096
  • 8
  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 9587
  • 10
  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 9086
  • 0
  • 22 апр 2026 | 12:22
  • 4291
  • 0
  • 22 апр 2026 | 11:38
  • 8814
  • 66