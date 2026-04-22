Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини обяви разширения списък със състезатели, които са в неговото полезрение за предстоящото издание на Лигата на нациите (VNL) 2026.

В разширения състав са включени общо 31 волейболисти. Съгласно изискванията на Международната федерация по волейбол (FIVB) за турнира могат да бъдат картотекирани 30 състезатели.

България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

Подготовката на националния отбор ще стартира на 27 април в Самоков, където тимът ще провежда своите тренировъчни занимания до 18 май. Ден по-късно отборът ще отпътува за Полша, където ще вземе участие в престижния международен турнир „Силезия къп“, който ще се проведе между 20 и 23 май. Освен България, участие в надпреварата ще вземат още отборите на Полша, Украйна и Сърбия.

На 3 юни "лъвовете" ще отпътуват за Аржентина, където са предвидени тренировки и контролен двубой с националния отбор на страната.

Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. В него българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

Разширен състав на България:

Разпределители:

Антон Станчев – Локомотив Авиа

Виктор Жеков – Монтана

Любослав Телкийски – Нефтохимик 2010

Симеон Николов – Локомотив Новосибирск (Русия)

Стоил Палев – Левски София

Диагонали:

Венислав Антов – Туркоа (Франция)

Димитър Димитров – Бусан (Република Корея)

Християн Димитров – Равена (Италия)

Посрещачи:

Александър Николов – Кучине Лубе (Италия)

Аспарух Аспарухов – Шлепск (Полша)

Владимир Гърков – Сан Назер (Франция)

Георги Татаров – Галатасарай (Турция)

Денислав Бърдаров – ИББ (Турция)

Денис Карягин – Мачерата (Италия)

Жасмин Величков – Монца (Италия)

Кристиян Алексов – Локомотив Авиа

Мартин Атанасов – Монца (Италия)

Руси Желев – Мачерата (Италия)

Самуил Вълчинов – Равена (Италия

Теодор Каменов - Пирин

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов – Люблин Богданка (Полша)

Борис Начев – Падуа (Италия)

Ивайло Дамянов – Локомотив Авиа

Илия Петков – Гротадзолина (Италия

Кирил Колев – Локомотив Авиа

Лазар Бучков – Левски София

Преслав Петков – Соренто (Италия)

Либеро:

Дамян Колев – Левски София

Димитър Добрев – Левски София

Калоян Ботев - Монтана

Ясен Петров – Нефтохимик 2010