Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини обяви разширения списък със състезатели, които са в неговото полезрение за предстоящото издание на Лигата на нациите (VNL) 2026.
В разширения състав са включени общо 31 волейболисти. Съгласно изискванията на Международната федерация по волейбол (FIVB) за турнира могат да бъдат картотекирани 30 състезатели.
България стартира 2026 година с мач срещу Украйна
Подготовката на националния отбор ще стартира на 27 април в Самоков, където тимът ще провежда своите тренировъчни занимания до 18 май. Ден по-късно отборът ще отпътува за Полша, където ще вземе участие в престижния международен турнир „Силезия къп“, който ще се проведе между 20 и 23 май. Освен България, участие в надпреварата ще вземат още отборите на Полша, Украйна и Сърбия.
На 3 юни "лъвовете" ще отпътуват за Аржентина, където са предвидени тренировки и контролен двубой с националния отбор на страната.
Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. В него българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.
Разширен състав на България:
Разпределители:
Антон Станчев – Локомотив Авиа
Виктор Жеков – Монтана
Любослав Телкийски – Нефтохимик 2010
Симеон Николов – Локомотив Новосибирск (Русия)
Стоил Палев – Левски София
Диагонали:
Венислав Антов – Туркоа (Франция)
Димитър Димитров – Бусан (Република Корея)
Християн Димитров – Равена (Италия)
Посрещачи:
Александър Николов – Кучине Лубе (Италия)
Аспарух Аспарухов – Шлепск (Полша)
Владимир Гърков – Сан Назер (Франция)
Георги Татаров – Галатасарай (Турция)
Денислав Бърдаров – ИББ (Турция)
Денис Карягин – Мачерата (Италия)
Жасмин Величков – Монца (Италия)
Кристиян Алексов – Локомотив Авиа
Мартин Атанасов – Монца (Италия)
Руси Желев – Мачерата (Италия)
Самуил Вълчинов – Равена (Италия
Теодор Каменов - Пирин
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов – Люблин Богданка (Полша)
Борис Начев – Падуа (Италия)
Ивайло Дамянов – Локомотив Авиа
Илия Петков – Гротадзолина (Италия
Кирил Колев – Локомотив Авиа
Лазар Бучков – Левски София
Преслав Петков – Соренто (Италия)
Либеро:
Дамян Колев – Левски София
Димитър Добрев – Левски София
Калоян Ботев - Монтана
Ясен Петров – Нефтохимик 2010