Q&A с Неманя Видич
Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Спортист №1 на България Карлос Насар очаквано беше избран за щангист номер едно в Европа за 2025 г. 21-годишният ни суперталант спечели наградата за най-добър при мъжете, която се връчва от Европейската федерация по вдигане на тежести и Европейската асоциация на спортните журналисти (AIPS Europe), в чието ръководство пък е друг българин - президентът на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров.

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Карлос спечели гласуването сред абсолютно всички щангисти на Стария континент от всички категории, след като през 2025 г. стана световен и европейски шампион. Насар е номер 1 и за 2024 г., когато триумфира и с олимпийската титла в Париж в добавка към световна и европейска.

Насар получи наградата си за най-добър във вдигането на тежести в Европа за 2025 г. на специална церемония по време на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия). Българската мегазвезда ще преследва златото в категория до 94 кг. Състезанието е на 24 април от 14 часа българско време и се очаква с огромен интерес, именно заради участието на щангист номер едно в Европа, който се утвърди и със статут на най-голямата актуална звезда във вдигането на тежести в света.

Карлос Насар замина за Европейското

За номер едно за 2025 г. при жените беше избрана Солфрид Коанда (Норвегия).

Диан Пампорджиев се нареди седми на ЕП по вдигане на тежести

Весела Лечева проведе работни срещи на високо ниво преди Европейските игри в Турция

Министър Димитър Илиев награди шампиона по тенис на маса Йоан Величков

Борисов разкри кой къде има влияние в спортните федерации

Петя Неделчева-Хранова: Целта е победа над Испания, всеки мач ще играем на максимума

Националките по бадминтон с последна тренировка преди Световното

Оспорван дуел в Кърджали

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

