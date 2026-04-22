Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Спортист №1 на България Карлос Насар очаквано беше избран за щангист номер едно в Европа за 2025 г. 21-годишният ни суперталант спечели наградата за най-добър при мъжете, която се връчва от Европейската федерация по вдигане на тежести и Европейската асоциация на спортните журналисти (AIPS Europe), в чието ръководство пък е друг българин - президентът на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров.

Карлос спечели гласуването сред абсолютно всички щангисти на Стария континент от всички категории, след като през 2025 г. стана световен и европейски шампион. Насар е номер 1 и за 2024 г., когато триумфира и с олимпийската титла в Париж в добавка към световна и европейска.

Насар получи наградата си за най-добър във вдигането на тежести в Европа за 2025 г. на специална церемония по време на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (Грузия). Българската мегазвезда ще преследва златото в категория до 94 кг. Състезанието е на 24 април от 14 часа българско време и се очаква с огромен интерес, именно заради участието на щангист номер едно в Европа, който се утвърди и със статут на най-голямата актуална звезда във вдигането на тежести в света.

За номер едно за 2025 г. при жените беше избрана Солфрид Коанда (Норвегия).