Домакинството на Купата на африканските нации през 2027 може да бъде сменено

  • 22 апр 2026 | 14:30
  • 401
  • 0
Турнирът за Купата на африканските нации по футбол, който е предвиден между 19 юни и 18 юли 2027 година, може да смени домакинството си, съобщава вестник "Льо Монд". Конфедерацията на африканския футбол (CAF) определи като домакин за първи път три държави - Уганда, Кения и Танзания. Кания се ангажира да осигури пет стадиона - три в Найроби и два в Какамега и Елдорет. Четири града трябваше да посрещнат турнира в Танзания, сред които нови стадиони в Аруша и Додома. Уганди предложи три града - Кампала, Хоима и Лира. 

Заради забавяне на строителните работи и реконструкцията на съществуващите стадиони обаче има риск турнирът да не се проведе нормално, като в момента нито един стадион не отговаря на изисканата категория 4.

Тази ситуация принуждава КАФ да търси и вариант B, като за евентуален домакин се говори за Република Южна Африка, като от Руанда също е изразили готовност да заменят една от страните домакини, при положение, че те не могат да се справят.

Снимки: Imago

