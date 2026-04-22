Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 12:22
Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

Григор Димитров ще се изправи срещу квалификанта Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай) в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Мастърс 1000" в Мадрид (Испания) с награден фонд 8,23 милиона евро.

Това ще бъде първи двубой между двамата в професионалния тур.

Първата ракета на България е в най-долната четвърт на схемата, а при победа на старта 34-годишният хасковлия, 137-и в световната ранглиста, ще се изправи във втория кръг срещу 17-ия поставен Лърнър Тиен (САЩ), срещу когото също не е играл в кариерата си до момента.

Григор: Класирането е само едно число, нямам какво да доказвам на абсолютно никого

21-годишният Вайехо е 96-и в класацията на АТР, като в пресявките записа победи над представителя на домакините Педро Мартинес с 6:3, 6:1 и над Енрике Роча (Португалия) с 6:1, 4:6, 6:2.

Григор Димитров е четвъртфиналист на турнира в Мадрид през 2015 година, а през миналия сезон достигна до четвъртия кръг.

Българинът се нуждае от добро представяне, защото ранна загуба в испанската столица ще означава изпадане от първите 150 в света.

Срещите от основната схема на надпреварата започват днес.

