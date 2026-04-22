Себастиан Хьонес омаловажи спекулациите, че Реал Мадрид се интересува от него

Треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес омаловажи спекулациите по повод интерес към него от страна на Реал Мадрид преди полуфинала за Купата на Германия у дома срещу Фрайбург утре, за който всички билети бяха разпродадени.

„В момента това изобщо не ме интересува“, каза Хьонес на пресконференция, добавяйки, че е фокусиран върху последната част от сезона, тъй като отборът се стреми да защити спечелената от миналата година купа и да си осигури място в Шампионската лига чрез Бундеслигата.

🗣️Sebastian #Hoeneß on tomorrow’s game: “We’re all really fired up. There’s nothing better than winning trophies. We experienced last year what that does to you. We want that feeling again and we’re looking forward to the game!”#VfB | #VfBSCF | #DFBPokal pic.twitter.com/GYIB3vDvu0 — VfB Stuttgart_int (@VfB_int) April 22, 2026

„Същата процедура, както всяка година, бих казал. Мисля, че сме обсъждали тези теми от време на време в последния етап и мисля, че отговорите винаги са били сравнително ясни. Не позволих да възникнат никакви съмнения“, добави той.

"Билд" съобщи, че Хьонес е бил обсъждан сред вариантите от Реал в процеса на търсене на заместник на Алваро Арбелоа.

Съществуват и спекулации, че Пеп Гуардиола може да напусне Манчестър Сити, а треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани би бил изкушен да се върне във Висшата лига. Хьонес, бивш треньор на резервния отбор на Байерн, би бил очевиден кандидат на „Алианц Арена“, ако се освободи място, предвид успехите му с Щутгарт, които включват второ място в Бундеслигата през 2024 година.

Баща му Дитер и чичо му Ули играеха за Байерн и той беше свързван с поста, преди Компани да бъде назначен преди две години. Хьонес удължи договора си с Щутгарт до 2028-а през миналата година.

Треньорът, който няма да може да разчита на защитника Фин Йелч за полуфинала, каза по повод срещата: „Всички сме наистина ентусиазирани. Печеленето на трофеи е върховна тръпка. Миналата година усетихме какво ти носи това.“