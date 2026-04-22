  Sportal.bg
  2. Купа на Германия
  3. Себастиан Хьонес омаловажи спекулациите, че Реал Мадрид се интересува от него

  • 22 апр 2026 | 14:09
  • 460
  • 0

Треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес омаловажи спекулациите по повод интерес към него от страна на Реал Мадрид преди полуфинала за Купата на Германия у дома срещу Фрайбург утре, за който всички билети бяха разпродадени.

„В момента това изобщо не ме интересува“, каза Хьонес на пресконференция, добавяйки, че е фокусиран върху последната част от сезона, тъй като отборът се стреми да защити спечелената от миналата година купа и да си осигури място в Шампионската лига чрез Бундеслигата.

„Същата процедура, както всяка година, бих казал. Мисля, че сме обсъждали тези теми от време на време в последния етап и мисля, че отговорите винаги са били сравнително ясни. Не позволих да възникнат никакви съмнения“, добави той.

"Билд" съобщи, че Хьонес е бил обсъждан сред вариантите от Реал в процеса на търсене на заместник на Алваро Арбелоа.

Съществуват и спекулации, че Пеп Гуардиола може да напусне Манчестър Сити, а треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани би бил изкушен да се върне във Висшата лига. Хьонес, бивш треньор на резервния отбор на Байерн, би бил очевиден кандидат на „Алианц Арена“, ако се освободи място, предвид успехите му с Щутгарт, които включват второ място в Бундеслигата през 2024 година.

Баща му Дитер и чичо му Ули играеха за Байерн и той беше свързван с поста, преди Компани да бъде назначен преди две години. Хьонес удължи договора си с Щутгарт до 2028-а през миналата година.

Световен шампион: Жалко, че не успях да играя с Балъков в Щутгарт
Треньорът, който няма да може да разчита на защитника Фин Йелч за полуфинала, каза по повод срещата: „Всички сме наистина ентусиазирани. Печеленето на трофеи е върховна тръпка. Миналата година усетихме какво ти носи това.“

Бербатов застана до Крал Ерик

Гуардиола защити футболистите си след празненствата за победата над Арсенал

Кейхил: Челси е като ранено животно, ФА Къп сега е задължителен

Мактоминей и Гилмор си поставят за цел излизане от групите на Световното първенство

Домакинството на Купата на африканските нации през 2027 може да бъде сменено

Данте се завръща в Байерн от новия сезон

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Оспорван дуел в Кърджали

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

