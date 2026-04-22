Мактоминей и Гилмор си поставят за цел излизане от групите на Световното първенство

Шотландските национали Скот Мактоминей и Били Гилмор поставят за цел да преодолеят груповата фаза със страната си на Световното първенство в Северна Америка през лятото. Шотландците започват участието си в надпреварата на 13 юни срещу Хаити, а останалите им опоненти в група „C“ са полуфиналистът от предишното издание Мароко и петкратният шампион Бразилия. За да се класира напред, тимът на Мактоминей и Гилмор ще трябва да постигне добър резултат срещу поне един от двата големи отбора в групата.

"Искаме да излезем от групата и да продължим оттам. Трябва да променим нагласата си, че не сме в топ 10 или 15 в света. Трябва да се стремим да играем добре срещу всекиго и да го направим. Това е ключовото послание преди Мондиала - да се подготвим добре и да сме сигурни, че ще преодолеем групата на всяка цена, а според мен сме повече от способни да го направим. Всички се стремим да бъдем един от най-успешните отбори в историята на шотландския национален отбор. Да го направим с група момчета, които са наоколо от повече от 10 години - като Джон Макгин и Анди Робъртсън, очевидно аз и Били сме тук от шест или седем години, би бил най-добрият момент в кариерата ни“, заяви Скот Мактоминей пред BBC Шотландия.

За Били Гилмор това ще бъде първи случай, в който страната му се класира за Световни финали. Халфът е роден през 2001 година - малко под 3 години след последното участие на Шотландия на Мондиал. "Това ще бъде специален момент. За всички нас това е първи път. Малко е непознато, но отиваме там и ще искаме да се представим добре. Целта е да спечелим първия мач, а нататък ще вървим стъпка по стъпка. Искаме да отидем там с увереност и да покажем колко добър отбор е Шотландия", обясни 24-годишният шотландец.

Наставникът на шотландците Стив Кларк изведе страната до три от последните четири големи международни турнира, а двамата полузащитници на италианския Наполи се изказаха ласкаво за него. "Той е брилянтен. Ще остане в историята като най-добрия шотландски мениджър. Имахме трудни моменти като група, но останахме сплотени с треньора и се измъкнахме от тях, а сега виждаме пълен стадион и подкрепа от феновете“, обясни Били Гилмор.

Кларк, чийто договор изтича след Световното първенство, е най-дълго служилият селекционер на Шотландия и има 76 мача начело на отбора, откакто го пое през 2019 година. "Обичаме го. На първо място той е страхотен човек, който дава свобода на играчите да се изразяват на терена и извън него. Най-важното ще бъде колко сме сплотени преди голям турнир като този. Знаем какви са целите ни. Да излезем от групата трябва да бъде единственото нещо в ума ни", каза Мактоминей.

Снимки: Imago