Роналдо и компания с поредна победа и нова стъпка към титлата

  • 15 апр 2026 | 23:08
Звездният Ал-Насър записа поредната си важна победа в преследването на шампионската титла в СПЛ на Саудитска Арабия и този път надви тима на Ал-Етифак с 1:0 в среща от 29-ия кръг на шампионата. Това бе 17-и пореден успех за отбора, воден от Жорже Жезус, който дръпна с 8 точки на върха в класирането спрямо преследвача Ал-Хилал, който обаче все още не е изиграл мача си от кръга. До края на шампионата остават пет срещи.

Сред титулярите на победителите бе и голямата звезда на отбора Кристиано Роналдо, който продължава да преследва кота 1000 в голмайсторската си сметка, но днес не съумя да отбележи нови попадения, доближаващи го до голямата му цел.

Въпреки липсата на голово зрелище и попадения на големия любимец на публиката, стадионът в Рияд бе изпълнен до крайния си предел от над 26 хиляди седящи места, а феновете създадоха страхотна атмосфера.

Макар да падна само едно попадение в срещата, тя предложи бърза и динамична игра и определено нямаше да е изненада, ако двубоят бе по-резултатен. Съперниците си размениха общо 27 удара, като цели 9 от тях бяха точни.

Иначе Роналдо може и да не се разписа, но той бе в основата на победното попадение за тима си. Той отправи изстрел от границата на наказтелното поле, а стражът на гостите Марек Родак спаси. Последният обаче не съумя да изчисти топката в корнер, а до него нямаше негов съотборник, който да изчисти. Така в опасна близост се оказа Кингсли Коман, който връхлетя и откри резултата.

Веднага след подновяването на играта Роналдо можеше да покачи и след феноменална индивидуална акция прати топката над вратата.

В крайна сметка Супер Седем не се разписа, като 41-годишният ветеран дори не остана на терена до последния съдийски сигнал и бе заменен от Абдулах Ал Хамдан минути преди края на редовното време. Малко след неговото излизане съперникът Ал-Етифак остана с човек по-малко заради директния червен картон на Джак Хендри, което допълнително улесни задачата на домакините и те се поздравиха с трите точки.

В края на тази семица Роналдо и компания ще опитат да запишат 18-а поредна победа във всички турнири. За целта на 19-и април (неделя) те трябва да победят в гостуването си на Ал-Уасл от Обединените Арабски Емирства в 1/4-финалния сблъсък от Азиатската Шампионска лига.

