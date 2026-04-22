Оспорван дуел в Кърджали

Оспорван дуел в Кърджали

Арда и Локомотив (Пловдив) ще премерят сили в интригуващ двубой от полуфиналите на Sesame Купа на България. Мачът на "Арена Арда" стартира в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на Мариян Гребенчарски.

Отборът на Александър Тунчев отстрани Фратрия, Черно море и Ботев (Враца) по пътя си до тази фаза от надпреварата, докато "смърфовете" елиминираха последователно Дунав (Русе), Монтана и градския съперник Ботев.

Погледите на двата тима са насочени към трофея, който би им осигурил участие в предварителните кръгове на Лига Европа. Иначе и Арда, и Локо (Пд) попаднаха в групата с отборите между пето и осмо място в efbet Лига, които ще се борят за бараж за Лигата на конференциите. Към момента разликата в класирането помежду им е две точки в полза на пловдивчани, така че там също се очертава сериозна битка.

В рамките на редовния сезон "небесносините" се наложиха с 2:0 над своя противник на "Лаута", а срещата в Кърджали завърши без голове.

Със сигурност Арда се намира в по-добро настроение, след като преди седмица нанесе исторически удар по Лудогорец, побеждавайки го за втори пореден път. Кърджалийци ще направят всичко възможно да зарадват отново своите привърженици и да вземат добър аванс преди реванша в Пловдив след седмица.

Арда нанесе исторически удар по Лудогорец

Гостите са в серия от две поредни равенства и ще бъдат пределно мотивирани да се завърнат на победния път. За последно Локомотив игра финал за Купата през сезон 2019/20, когато спечели срещу ЦСКА след изпълнения на дузпи. Година по-рано пък "черно-белите" триумфираха след минимален успех над Ботев (Пловдив).

Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив)

Начало: 19:00 часа
Съдия: Мариян Гребенчарски
Стадион: "Арена Арда", Кърджали

Ботев (Пд) предложи нов договор на Балоянис

Видич посети ресторанта на Бала, фенове го "нападнаха" за автографи

Лудогорец и ЦСКА си спретнаха масово меле след края на мача в Разград (видео)

Йоанис Питас: Трябва да подходим сериозно, за да се класираме за финал

Бойко Величков: Нищо не е свършило, искаме Купата и Европа

Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

