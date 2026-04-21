Диоманде вече е цел №1 на Ливърпул

Крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде вече е приоритетната цел на Ливърпул за заместник на напускащия Мохамед Салах. Доскоро се говореше, че най-желаният играч за тази зона е звездата на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе. Такъв трансфер през това лято обаче би бил изключително труден за осъществяване. Така мърсисайдци ще се фокусират върху 19-годишния Диоманде, твърди Флориан Плетенберг.

Ръководството на РБ Лайпциг в следващите дни ще се срещне с агентите на Диоманде, като ще предложи подобрение на контракта на котдивоареца с идеята да се опита да го задържи през следващия сезон. Според Плетенберг “червените бикове” ще искат от всеки кандидат да плати повече от 100 милиона евро, за да има шанса да привлече таланта. Пари Сен Жермен също проявява интерес към него.

Журналистът от “Скай Спортс Германия” добавя, че от Ливърпул вече водят конкретни разговори с агентите на Диоменде. На ниво клубове обаче все още преговорите не са започнали.

🚨📈 19 y/o gem Yan #Diomande is now Liverpool’s number one target to replace Mo Salah, as revealed.



RB Leipzig are set to meet with Diomande’s new agents in the coming days. The aim is to adjust his contract and keep him at the club for the 2026/27 season.



