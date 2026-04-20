Конате потвърди, че ще удължи изтичащия си договор с Ливърпул

Защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате потвърди, че много скоро ще поднови договора си с клуба, който изтича в края на сезона. Така френският национал ще остане на “Анфийлд” след дълги преговори с ръководството.

“Честно казано, има много неща, които хората казаха, но отдавна разговаряме с клуба и сега сме близо до споразумение. Знам, че всички се надяваха на това от дълго време, но сме на прав път. Много е вероятно да бъда тук и през следващия сезон. Това е, което винаги съм искал. Чакам финализирането на договора, но щом всичко е уредено, ще трябва да питате Ричард Хюз (спортния директор - б.р.) какво му казах през септември и ноември, а той ще каже нещо, с което ще смълчи всички. Да, това отне много време, но става въпрос за преговори. С Вирджил ван Дайк и Мохамед Салах през миналия сезон беше същото. Мисля, че те преподписаха през април, така че може би така процедира клубът”, коментира Конате, цитиран от английските медии.

🚨 Ibrahima Konaté confirms he’s close to signing new deal at Liverpool, as revealed.



“We have spoken with the club and we are CLOSE to an agreement”.



“I think everyone wished for that for as long as possible but we are in a good way… we are on it”. pic.twitter.com/XRnJbcaCRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2026

Той също така увери, че е готов да бъде лидер на тима предвид предстоящата раздяла със Салах и Андрю Робъртсън, както и напредналата футболна възраст на Ван Дайк. “Смятам, че вече съм лидер на този тим: за по-младите игачи, за тези от моето поколение и за всички като цяло. Знаем, че това е част от футболния живот. Нали знаете, че някой ден легендите ще си тръгнат и след това ше дойде нашият ред да поемем лидерството. Още преди години започнах да го правя, а още повече през последните няколко месеца, като това е голяма отговорност. Но ние играем футбол, за да имаме такива възможности и за да се уверим, че всичко е наред с този невероятен клуб. Аз обаче се нуждая и от помощта на всички. Не мога да върша всичко сам. Точно затова казах, че когато всичко е уредено, иска ми се да разговаряте с Ричард и да го питате какво му казах преди всички да започнат да говорят. Ще видите, когато той ви отговори”, допълни 27-годишният централен бранител.

Снимки: Gettyimages