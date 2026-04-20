Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Конате потвърди, че ще удължи изтичащия си договор с Ливърпул

Конате потвърди, че ще удължи изтичащия си договор с Ливърпул

  • 20 апр 2026 | 15:20
  • 1241
  • 1

Защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате потвърди, че много скоро ще поднови договора си с клуба, който изтича в края на сезона. Така френският национал ще остане на “Анфийлд” след дълги преговори с ръководството.

“Честно казано, има много неща, които хората казаха, но отдавна разговаряме с клуба и сега сме близо до споразумение. Знам, че всички се надяваха на това от дълго време, но сме на прав път. Много е вероятно да бъда тук и през следващия сезон. Това е, което винаги съм искал. Чакам финализирането на договора, но щом всичко е уредено, ще трябва да питате Ричард Хюз (спортния директор - б.р.) какво му казах през септември и ноември, а той ще каже нещо, с което ще смълчи всички. Да, това отне много време, но става въпрос за преговори. С Вирджил ван Дайк и Мохамед Салах през миналия сезон беше същото. Мисля, че те преподписаха през април, така че може би така процедира клубът”, коментира Конате, цитиран от английските медии.

Той също така увери, че е готов да бъде лидер на тима предвид предстоящата раздяла със Салах и Андрю Робъртсън, както и напредналата футболна възраст на Ван Дайк. “Смятам, че вече съм лидер на този тим: за по-младите игачи, за тези от моето поколение и за всички като цяло. Знаем, че това е част от футболния живот. Нали знаете, че някой ден легендите ще си тръгнат и след това ше дойде нашият ред да поемем лидерството. Още преди години започнах да го правя, а още повече през последните няколко месеца, като това е голяма отговорност. Но ние играем футбол, за да имаме такива възможности и за да се уверим, че всичко е наред с този невероятен клуб. Аз обаче се нуждая и от помощта на всички. Не мога да върша всичко сам. Точно затова казах, че когато всичко е уредено, иска ми се да разговаряте с Ричард и да го питате какво му казах преди всички да започнат да говорят. Ще видите, когато той ви отговори”, допълни 27-годишният централен бранител.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Вахид Халилходжич рискува сериозно наказание, той обясни, че е спрял с футбола
  • 20 апр 2026 | 14:59

  • 20 апр 2026 | 14:59
  • 783
  • 0
Засега никой от Реал Мадрид не е търсил Моуриньо, твърдят в Испания

  • 20 апр 2026 | 14:49
  • 929
  • 0
Холанд: Арсенал и преди не е успявал да спечели титлата

  • 20 апр 2026 | 14:23
  • 1995
  • 0
Мойс Кийн ще пропусне и днешния мач на Фиорентина

  • 20 апр 2026 | 13:45
  • 396
  • 0
Собослай: Виждам се задълго в Ливърпул, но не всичко е в моите ръце

  • 20 апр 2026 | 13:17
  • 2782
  • 0
Ули Хьонес след новата титла: Никога Байерн не е бил толкова сплотен, Компани е за пример

  • 20 апр 2026 | 13:14
  • 2558
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 22415
  • 13
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 14268
  • 22
Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

  • 20 апр 2026 | 15:26
  • 3188
  • 4
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 19156
  • 47
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 9421
  • 13
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 20 апр 2026 | 08:32
  • 16791
  • 17