Слот похвали играчите си и даде информация за състоянието на Мамардашвили

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот похвали играчите си за манталитета, който са демонстрирали в дербито с Евертън, в което стигнаха до победата с гол на Вирджил ван Дайк в стотната минута. С този успех "червените" направиха голяма крачка към участие в Шампионската лига през следващия сезон.

“В добавеното време се приближавахме все по-близо до гола, което е невероятен комплимент за тези футболисти, защото изиграхме пет мача за 15 дни с до голяма степен едни и същи играчи. Завършихме мача без десен бек, а го и започнахме без истински такъв. Между другото, Къртис Джоунс се справи много добре в тази роля. Завършихме двубоя и с третия ни вратар и централен нападател, който е играл в миналото на тази позиция, но обикновено е известен като дясно крило. След всичко това е голям комплимент за манталитета на момчетата, че показаха това, което видяхме.

Разбира се, тази победа е много важна, защото сме фокусирани върху класирането за Шампионската лига.

Нямахме много големи моменти през този сезон. Напълно съм съгласен с Вирджил ван Дайк, че този сезон не съответстваше на нашето ниво. Да кажем, че може да се случи да отпаднеш а 1/4-финалите на ФА Къп и Шампионската лига от двата най-добри отбори в света, които имат невероятни треньори. Но в първенството, разбира се, сме далеч от мястото, където искаме да бъдем. Загубихме твърде много точки, след като играехме в Европа. Ето защо сега е хубаво след мач в Европа да не допуснем гол в последната минута, а да вкарахме такъв”, заяви Слот.

Нидерландецът коментира и състоянието на Гиорги Мамардашвили, който бе изнесен на носилка след сблъсък с Бето при изравнителния гол на Евертън.

"Има ли нещо, което ви изненадва, когато става въпрос за контузии при нас този сезон? Фреди Уудман се справи чудесно. Гиорги трябваше да отиде в болница, тъй като имаше голяма рана, отворена рана. Разбира се, това няма да е дългосрочна контузия. Да видим дали ще е на разположение за следващата седмица. Имахме проблеми на почти всички позиции, а сега дори двама вратари отсъстват. Така че е добре, че имаме трима вратари, защото обикновено нямаме трима бекове, трима централни нападатели или три леви крила, а сега това се случва на позиция, където имаме трима играчи”.

Снимки: Imago