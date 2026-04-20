Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  • 20 апр 2026 | 02:35
  • 117
  • 0
Мойс: Заслужавахме поне точка

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс бе разочарован след драматичната загуба с 1:2 в дербито с Ливърпул. Той смята, че тимът му е заслужавал да спечели поне точка от този мач.

„Абсолютно заслужавахме точка. Не заслужавахме резултата, който получихме. Но футболът понякога е жесток и се надяваш да се възстановиш и да продължиш отново, когато несгодите се обърнат малко срещу теб. Мислея, че бяхме по-добрият отбор през първите 25-30 минути... Изглеждаше, че ако някой ще вкара втори гол, това със сигурност щеше да бъде нашият отбор“, заяви Мойс.

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Запитан дали е трябвало да бъде отсъдена дузпа за нарушение срещу Киърнан Дюсбъри-Хол, той отговори кратко: „Да, така мисля.“

Той коментира и контузията на Джарад Брантуейт: „Джарад вероятно беше най-добрият играч на терена днес. Мисля, че игра толкова добре. Притеснен съм, че може да е сериозно, но ще трябва да изчакаме и да видим.“

Слот похвали играчите си и даде информация за състоянието на Мамардашвили

Накрая той похвали отбора си за представянето в този мач.

„Няма срам в начина, по който се представихме днес. Играем срещу един от отборите в лигата, които очакват да се борят за Шампионската лига и трофеи. Мисля, че им дадохме сериозен отпор", завърши Мойс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

  • 19 апр 2026 | 21:34
  • 867
  • 1
  • 19 апр 2026 | 21:24
  • 1293
  • 3
  • 19 апр 2026 | 21:17
  • 3232
  • 0
  • 19 апр 2026 | 23:42
  • 4623
  • 3
  • 19 апр 2026 | 20:49
  • 3036
  • 1
  • 19 апр 2026 | 20:40
  • 1025
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 19 апр 2026 | 20:25
  • 39636
  • 185
  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 36220
  • 21
  • 19 апр 2026 | 18:03
  • 30732
  • 65
  • 19 апр 2026 | 20:22
  • 21402
  • 297
  • 19 апр 2026 | 23:42
  • 4623
  • 3
  • 19 апр 2026 | 17:57
  • 16098
  • 20