Мойс: Заслужавахме поне точка

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс бе разочарован след драматичната загуба с 1:2 в дербито с Ливърпул. Той смята, че тимът му е заслужавал да спечели поне точка от този мач.

„Абсолютно заслужавахме точка. Не заслужавахме резултата, който получихме. Но футболът понякога е жесток и се надяваш да се възстановиш и да продължиш отново, когато несгодите се обърнат малко срещу теб. Мислея, че бяхме по-добрият отбор през първите 25-30 минути... Изглеждаше, че ако някой ще вкара втори гол, това със сигурност щеше да бъде нашият отбор“, заяви Мойс.

Запитан дали е трябвало да бъде отсъдена дузпа за нарушение срещу Киърнан Дюсбъри-Хол, той отговори кратко: „Да, така мисля.“

Той коментира и контузията на Джарад Брантуейт: „Джарад вероятно беше най-добрият играч на терена днес. Мисля, че игра толкова добре. Притеснен съм, че може да е сериозно, но ще трябва да изчакаме и да видим.“

Накрая той похвали отбора си за представянето в този мач.

„Няма срам в начина, по който се представихме днес. Играем срещу един от отборите в лигата, които очакват да се борят за Шампионската лига и трофеи. Мисля, че им дадохме сериозен отпор", завърши Мойс.

Снимки: Gettyimages