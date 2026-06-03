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ДР Конго и Дания не се победиха в Лиеж

  • 3 юни 2026 | 22:54
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ДР Конго и Дания не се победиха в Лиеж

ДР Конго и Дания направиха нулево равенство в контрола, играна в Лиеж. Двата тима си размениха по едно полувреме, но не стигнаха до попадения. През целия мач си личеше, че футболистите са уморени след тежкия сезон и пестят сили за предстоящото Световно първенство.

Дания доминираше до почивката, но пропусна няколко положения пред вратата, пазена от Лионел Мпаси-Нзау. Най-добрата възможност за "червения динамит" пропиля Йоаким Меле, който уцели гредата. Конгоанците разчитаха на бързи контраатаки и също можеха да поведат, но Седрик Бакамбю се провали очи в очи с Филип Йоргенсен.

С началото на второто полувреме Уилям Осула замени Патрик Доргу и направи дебюта си за Дания. В 51-вата минута гредта отново помогна на ДР Конго, този път след шут на Пиер-Емил Хьойберг. Африканците отговориха с опасен изстрел на Гедеон Калулу и като цяло бяха по-добрият отбор до края на мача, но не успяха да се възползват от шансовете си.

За ДР Конго това беше последна проверка преди финалите на Мондиал 2026, а Дания ще премери сили с Украйна на 7 юни в Одензе.

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Снимки: Imago

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