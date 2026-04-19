Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ла Лига
  • 19 апр 2026 | 13:48
Клоп няма да ходи в Реал, дългосрочната му цел си остава Германия

Спортният директор на Red Bull Group Юрген Клоп, който е свързван с треньорския пост в Реал Мадрид, се чувства комфортно и щастлив на настоящата си позиция, съобщава вестник "АС". Според информацията бъдещето на 58-годишния футболист не е обвързано с кралския клуб. Дългосрочната цел на Клоп е да ръководи германския национален отбор, въпреки че това не е негов основен приоритет.

Последната треньорска позиция на германеца беше в Ливърпул, където той бе начело от 2015 до 2024 г. Под ръководството на Клоп мърсисайдци спечелиха Шампионската лига и титлите от Английската Висша лига.

Алваро Арбелоа е старши треньор на Реал Мадрид от януари. Медиите по-рано съобщиха, че испанецът ще напусне клуба през лятото. С поста се свързват Маурисио Почетино, Дидие Дешан и Жозе Моуриньо.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

