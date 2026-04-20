  3. Собослай: Виждам се задълго в Ливърпул, но не всичко е в моите ръце

Собослай: Виждам се задълго в Ливърпул, но не всичко е в моите ръце

  • 20 апр 2026 | 13:17
Полузащитникът на Ливърпул Доминик Собослай заяви, че е спокоен за бъдещето си въпреки липсата на напредък в преговорите за нов договор. Унгарският национал, чийто настоящ контракт изтича след малко повече от две години, е може би най-изявеният играч на клуба през трудния сезон, като допринесе с 12 гола и девет асистенции в 48 мача във всички турнири.

„Няма реален напредък, така че не мога да кажа нищо ново относно ситуацията с договора ми“, сподели той пред репортери след победата с 2:1 в дербито срещу Евертън в неделя.

„Предстоят ни много мачове и съм се съсредоточил върху тях. Както знаете, договорът ми изтича през 2028 г., така че съм готов да давам всичко от себе си всеки ден, всяка седмица, а след това ще видим какво ще стане.“

„Разбира се, виждам себе си тук в дългосрочен план, но вече не всичко е в моите ръце. Обичам да съм тук. Обичам феновете. Семейството ми е щастливо.“

„Напълно спокоен съм. Имаме още пет мача. След това ще си почина – една голяма почивка след ангажиментите ми с националния отбор. Тогава ще видим“, добави той.

Собослай изпълни ъгловия удар, от който капитанът Вирджил ван Дайк вкара с глава в 10-ата минута на добавеното време на стадион „Хил Дикинсън“ за победното 2:1.

„Чувството беше невероятно“, добави Собослай. „В събота тренирахме статични положения. Просто центрирах топката в наказателното поле и се надявах Вирджил и Ибу (Конате) да я спечелят.“

„Да спечелим дерби по този начин в последната секунда – не бихме могли да искаме повече. Щастливи сме един за друг, но също и за феновете, защото знаем какво означава това за тях.“

„Победата винаги променя настроението, но трябва да останем здраво стъпили на земята и да продължим да работим усилено. Трябва да продължим да се борим за местата в Шампионската лига, а пред нас има тежки мачове.“

Следващият мач на Ливърпул е в събота срещу Кристъл Палас.

