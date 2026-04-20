Салах: Дано да мога да се сбогувам с Ливърпул по правилния начин

  • 20 апр 2026 | 11:57
Нападателят Мохамед Салах заяви, че иска да приключи престоя си в Ливърпул по „правилния начин“. В неделя той вкара гол в последното си участие в дербито на Мърсисайд срещу Евертън, спечелено с 2:1 от неговия отбор.

Египетският национал откри резултата на стадион „Хил Дикинсън“, с което достигна легендата Стивън Джерард за най-много попадения - 9, срещу този съперник. Бето изравни резултата за Евертън в началото на второто полувреме, но капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк вкара победния гол за „червените“ в 10-ата минута на добавеното време.

„Чувството е страхотно, ако трябва да бъда честен. Най-важното нещо беше да помогна на отбора да се успокои и да запази увереност, защото знаехме още преди мача, че ще бъде труден. Доволен съм, че в крайна сметка го спечелихме“, каза Мохамед Салах пред „Скай Спортс“ след срещата.

33-годишният нападател има само още пет двубоя преди да напусне Ливърпул след края на сезона, но ще го направи като третия най-резултатен играч в историята на клуба, единствено след Йън Ръш и Роджър Хънт.

Попитан дали вече прави равносметка за кариерата си на „Анфийлд“, Салах отговори: „Не, но искам да продължа да вкарвам и да помогна на отбора поне да се класира за Шампионската лига следващия сезон. Надявам се да мога да се сбогувам по правилния начин.“

През този сезон Мохамед Салах не успява да достигне обичайните си високи показатели при головете, като за 38 мача във всички турнири има едва 12 попадения, допълва БТА.

