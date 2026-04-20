Мамардашвили се размина със сериозна контузия

Контузията на вратаря на Ливърпул Гиорги Мамардашвили не е сериозна, съобщава The Atheletic. Грузинският национал получи дълбока рана на лявото си коляно след сблъсък с Бето при победата с 2:1 в градското дерби срещу Евертън, като според информацията ще отсъства между две и четири седмици.
Междувременно, самият Мамардашвили днес публикува в Инстаграм свои снимки от мача, към които написа: “Слава богу, всичко е наред. Благодаря на всички за вашата подкрепа и че сте до мен. Скоро ще се завърна. Голяма победа в дербито и 3 точки.”
В мача с Евертън 25-годишният играч беше заменен от третия страж Фреди Уудман, който най-вероятно ще бъде титуляр в съботното домакинство на Кристъл Палас. Първият вратар Алисон Бекер, който също лекува контузия, пък ще се опита да се възстанови за дербито с Манчестър Юнайтед на “Олд Трафорд”, което е предвидено за 3 май.
