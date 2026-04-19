  3. Ливърпул вече преговаря за Адам Уортън

Ливърпул вече преговаря за Адам Уортън

  • 19 апр 2026 | 14:13
Ливърпул вече преговаря за Адам Уортън

Ливърпул вече е отправил запитване към Кристъл Палас за халфа на “орлите” Адам Уортън, твърди журналистът Бен Джейкъбс. Според информацията лондончани с отворени към продажбата на английския национал, когато оценяват на около 80 милиона паунда. Наддаването обаче ще започне от доста по-ниска сума. Самият футболист също иска да премине в по-голям клуб и да играе в Шампионската лига.

Уортън е приоритет за халфовата линия на Ливърпул. Мърсисайдци по всяка вероятност ще продадат Къртис Джоунс, към когото интерес проявява Интер, а бъдещето на Алексис Мак Алистър на “Анфийлд” също не е сигурно.

Манчестър Юнайтед също има сериозен интерес към 22-годишната звезда на Кристъл Палас.

Лондончани привлякоха Уортън от Блекбърн през февруари 2024 година за първоначална сума от 18 милиона паунда, която с бонусите достига 22 милиона.

Още от Футбол свят

Лион ще опита да обърка сметките на ПСЖ за титлата

Лион ще опита да обърка сметките на ПСЖ за титлата

  • 19 апр 2026 | 07:58
  • 3295
  • 0
Ювентус иска да затвърди мястото си в топ 4

Ювентус иска да затвърди мястото си в топ 4

  • 19 апр 2026 | 07:27
  • 3199
  • 0
Милан ще спира пропадането c гостуване на аутсайдера Верона

Милан ще спира пропадането c гостуване на аутсайдера Верона

  • 19 апр 2026 | 06:59
  • 3553
  • 9
Байерн (Мюнхен) ще подпечатва титлата си срещу Щутгарт

Байерн (Мюнхен) ще подпечатва титлата си срещу Щутгарт

  • 19 апр 2026 | 06:33
  • 3584
  • 4
Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 13730
  • 23
Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

  • 19 апр 2026 | 05:36
  • 9798
  • 7
Водещи Новини

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 511
  • 5
Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 13730
  • 23
Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

  • 19 апр 2026 | 05:36
  • 9798
  • 7
Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 10754
  • 20
Данаил Бачков: Треперех от страх, когато трябваше да се срещна с Георги Илиев в офиса му

Данаил Бачков: Треперех от страх, когато трябваше да се срещна с Георги Илиев в офиса му

  • 19 апр 2026 | 09:31
  • 11127
  • 12
39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

  • 19 апр 2026 | 00:55
  • 51775
  • 210