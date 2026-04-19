Ливърпул вече преговаря за Адам Уортън

Ливърпул вече е отправил запитване към Кристъл Палас за халфа на “орлите” Адам Уортън, твърди журналистът Бен Джейкъбс. Според информацията лондончани с отворени към продажбата на английския национал, когато оценяват на около 80 милиона паунда. Наддаването обаче ще започне от доста по-ниска сума. Самият футболист също иска да премине в по-голям клуб и да играе в Шампионската лига.

Уортън е приоритет за халфовата линия на Ливърпул. Мърсисайдци по всяка вероятност ще продадат Къртис Джоунс, към когото интерес проявява Интер, а бъдещето на Алексис Мак Алистър на “Анфийлд” също не е сигурно.

Манчестър Юнайтед също има сериозен интерес към 22-годишната звезда на Кристъл Палас.

Лондончани привлякоха Уортън от Блекбърн през февруари 2024 година за първоначална сума от 18 милиона паунда, която с бонусите достига 22 милиона.

