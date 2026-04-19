Евертън 0:0 Ливърпул, спасяване на Мамардашвили

  • 19 апр 2026 | 16:56
  • 1929
  • 4
Евертън и Ливърпул играят при резултат 0:0 в 248-ото дерби на Мърсисайд и първото такова, което се играе на “Хил Дикинсън Стейдиъм”. “Червените” имат пет точки повече от градския си съперник и при успех днес ще направят голяма крачка към участие в Шампионската лига през следващия сезон, тъй като ще се откъснат на седем пункта пред Челси. Евертън обаче също се бори за участие в евротурнирите и ако спечели днес, ще излезе непосредствено зад днешния си съперник, изпреварвайки "сините от Лондон".

В миналия кръг на Висшата лига Ливърпул победи Фулъм, след което загуби от Пари Сен Жермен в реванша от 1/4-финалите на Шампионската лига. Евертън пък направи 2:2 с Брентфорд като гост след изравнителен гол на Дюсбъри-Хол в 91-вата минута.

Ливърпул победи Евертън на “Анфийлд” с 2:1 през септември и днес ще се опита да постигне три поредни успеха в дербито за първи път от април 2017 година.

Дейвид Мойс закага на същия състав, който започна и срещу Брентфорд. Бето отново води атаката.

Арне Слот е направил четири промени в своя състав - Мохамед Салах, Коди Гакпо, Къртис Джоунс и Андрю Робъртсън стартират. Милош Керкез, Джереми Фримпонг и Алексис Мак Алистър сядат на пейката, където е и Рио Нгумоа. Юго Екитике е аут заради тежката контузия, която получи в мача с ПСЖ. Джоунс действа като десен бек.

Първата по-опасна ситуация бе пред вратата на гостите. В шеста минута Бето много добре засече с глава центриране на Гарнър отляво, но Мамардашвили показа чудесен рефлекс и изби.

