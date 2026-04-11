Гарначо: Имам само добри спомени от Ман Юнайтед, и аз започнах да правя грешни неща

Алехандро Гарначо наруши мълчанието си относно бурното си напускане на Манчестър Юнайтед, признавайки, че начинът, по който си е тръгнал от "Олд Трафорд", е бил болезнено преживяване и че собствените му действия са допринесли за развръзката. Аржентинското крило, което миналото лято премина в Челси за 45 милиона евро, призна, че е допуснал грешки по време на престоя на Рубен Аморим като треньор.

Престоят на 21-годишния играч в Манчестър приключи напрегнато, след силно медийно отразен конфликт с Аморим. Гарначо се превърна в източник на напрежение в съблекалнята, често използвайки социалните мрежи, за да изразява разочарованията си, което накара клуба да разреши трансфера му на "Стамфорд Бридж".

В интервю за Висшата лига аржентинският национал размишлява върху периода преди преместването си в Лондон. "Спомням си, че през последните шест месеца не играех както преди в Манчестър Юнайтед. Започнах да оставам на пейката, което не е толкова лошо, бях само на 20 години, но в главата ми беше сякаш трябваше да играя всеки мач", заяви той.

Играчът пое част от отговорността за създалата се атмосфера, особено след някои действия в социалните мрежи. "В главата ми, може би вината е и моя, започнах да правя някои грешни неща. Но да, това беше просто онзи момент от живота и понякога трябва да вземаме решения, а аз съм много горд, че съм тук и все още във Висшата лига, в клуб като този", добави той, намеквайки за дисциплинарните проблеми, които белязаха последния му сезон под ръководството на Аморим.

Въпреки горчивата раздяла, която включваше провокативни публикации от брат му в интернет, както и от самия играч, заснет с фланелка на Астън Вила с името на Маркъс Рашфорд – също имал проблеми с Аморим, Гарначо настоява, че не таи лоши чувства. На въпрос дали напускането на "Олд Трафорд" го е наранило, отговорът е утвърдителен: "Да, може би да, защото обичах този клуб, нали? Дадоха ми доверие от самото начало, идвайки от Испания, за да ме доведат в школата, след това ме взеха в първия отбор, така че бяха около четири или пет години, в които получих невероятна обич от всички - от феновете, от стадиона, всичко беше много хубаво."

Въпреки това крилото разглежда промяната като необходимост. "Понякога трябва да се променяме за доброто на живота си или за да направим следващите стъпки. Имам само добри спомени от Манчестър Юнайтед", заключи той.

Животът на "Стамфорд Бридж" обаче не е лесен. С трудности да се наложи под ръководството на Лиъм Росениор, който наследи Енцо Мареска през януари, Гарначо има малко игрово време и отбеляза само един гол във Висшата лига този сезон. Спадът във формата вече повдига въпроси относно огромната инвестиция на Челси, който го привлече до 2032 г.

Тази по-малко позитивна фаза събуди интереса на чуждестранни клубове. Последни новини съобщават за евентуален наем, като треньорът на Ривър Плейт Едуардо Куде уж е контактувал с играча, за да обсъди едногодишен наем – сценарий, немислим преди две години, когато той беше смятан за един от големите таланти на "Олд Трафорд".