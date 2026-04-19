Бенфика спечели драматично дербито със Спортинг

Бенфика спечели драматично с 2:1 дербито срещу Спортинг от 30-ия кръг на Лига Португал. Двата тима не разочароваха в сблъсъка на "Жозе Алваладе", като успехът на "орлите" дойде в добавеното време.

Спортинг можеше да поведе в 19-ата минута, когато получи дузпа, но Луис Суарес не успя да отбележи от бялата точка.

В 27-ата минута дузпа бе отсъдена и за Бенфика, като Андреас Шелдерюп показа по-здрави нерви и откри резултата - 0:1.

Спортинг реагира и в 72-рата минута успя да изравни. Дзено Дебаст центрира в наказателното поле и Хидемаса Морита с глава насочи топката във вратата за 1:1.

🇵🇹 Sporting 1-2 Benficapic.twitter.com/nVWSvdASg0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 19, 2026

Драмата обаче бе запазена за добавеното време. В 93-тата минута Рафа Силва донесе успеха на Бенфика след брилянтна многоходова комбинация.

С този успех Бенфика изпревари Спортинг и излезе на 2-рото място със 72 точки. "Лъвовете" паднаха на 3-тото място със 71 точки. Лидер е Порто със 77 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago