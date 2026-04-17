Положението на Манчестър Юн в защита стана още по-тежко

Лени Йоро също се контузи и отпадна за двубоя на Манчестър Юнайтед срещу Челси в събота вечер, разкри журналистът Самуел Лъкхърст. 20-годишният французин е четвъртият централен бранител на отбора от “Олд Трафорд”, който е аут за сблъсъка в Лондон, като другите са Де Лихт (контузен), Лисандро Мартинес и Хари Магуайър (наказани). При този вариант мениджърът Майкъл Карик вече разполага само с един типичен футболист за този пост - 19-годишния Ейдън Хевън.

Йоро дори не е отпътувал за столицата, като проблемът с травмата му е възникнал днес, тъй като часове по-рано, по време на пресконференцията си, Карик коментира потенциалното партньорство между него и Хевън.

Така бранителите в групата на Манчестър Юнайтед за дербито, освен Хевън, са Люк Шоу, Диого Далот, Нусаир Мазрауи и Тайрел Маласия, които до един са основно крайни защитници.

Карик: Ще сме без Лисандро срещу Челси, но трябва да продължим да надграждаме