Засега никой от Реал Мадрид не е търсил Моуриньо, твърдят в Испания

През последните дни името на Жозе Моуриньо отново набра популярност като възможен треньор на Реал Мадрид. Ситуацията в отбора, който, освен при пълен срив на каталунците, се насочва към сезон без титли, е „подтикнала“ Флорентино Перес да търси решения. И тук, за пореден път, Моуриньо се появява сред кандидатите, отбелязва “Ас”.

Реалността към днешна дата обаче е много по-проста: контакт не е имало. Никой от мадридския клуб не се е обаждал на португалския наставник, който остава съсредоточен върху работата си с Бенфика. Негов приоритет е да завърши сезона добре, като публично избягва да говори за бъдещето си.

„Дали мога да гарантирам, че ще бъда в Бенфика и през следващия сезон? Това е нещо, за което говорих преди два месеца, преди седмици и преди няколко дни. Не мога да гарантирам какво ще се случи“, отговори той на пресконференция.

Това не означава, че той не е наясно с коментарите. Моуриньо слуша, знае, че името му все още има тежест и че Мадрид е специална сцена. Винаги ще бъде така, защото там той беше щастлив, въпреки че на няколко пъти остана на крачка от целта за „Ла Десима“. Ако такова предложение дойде, той би го обмислил. Но нещата не стигат по-далеч.

Специалния има договор в Лисабон и, освен при неочакван обрат, намерението му е да го спази. Друг е въпросът, ако контекстът се промени. Защото, ако футболът е доказал нещо, и Моуриньо го знае по-добре от всеки друг, то е, че всичко може да се случи много бързо. За момента – спокойствие. И нито един звънящ телефон, за да се проучи ситуацията му и възможността за завръщане след края на сезона.

