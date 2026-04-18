Футболист на Реал Мадрид стигна до болница, отслабнал е с 6 кг

Гастроентеритът, който измъчва Раул Асенсио и заради който той пропусна реванша срещу Байерн в Мюнхен, не отшумява. Тази сутрин играчът на Реал Мадрид е бил приет в болница за допълнителни изследвания и лечение. Новината беше съобщена първо от Мигел Анхел Диас от Cope и впоследствие потвърдена от “Ас”.

Асенсио е жертва на тежък вирус, който се разпространява масово в автономна област Мадрид, като са регистрирани множество случаи. Той не е единственият служител на клуба, засегнат от заболяването.

От Реал Мадрид информират, че Асенсио е останал в болницата, за да му бъде приложено лечение с вливания, и ще се прибере у дома, когато симптомите започнат да отслабват. Според информация на “Ас” само за няколко дни защитникът е загубил шест килограма от теглото си. Участието му в мача от Ла Лига срещу Алавес следващия вторник е на практика изключено.

Асенсио се е разболял малко преди пътуването на отбора за Мюнхен. Предвид ситуацията, Реал Мадрид го е изолирал от останалите играчи.

Като цяло сезонът за Асенсио е доста колеблив. Въпреки че получи множество възможности за игра поради контузиите на Хайсен, Рюдигер и най-вече на Милитао (и защото на Алаба вече не се разчита), той не успя да се утвърди като титуляр. Освен това се появиха слухове за спречкване с Арбелоа в съблекалнята, които обаче самият играч побърза да отрече с изявление в социалните си мрежи.