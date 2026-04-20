Арбелоа: За Реал Мадрид е по-лесно да спечели ШЛ, отколкото първенството

След като преди седмица отпадна от Шампионската лига, Реал Мадрид вече като че ли доиграва сезона. “Белите” изглеждат обречени в битката за титлата с Барселона, но пък и изглеждат непоклатими на второто място. Пред отбора остават само седем мача за първенство, първият от които е във вторник вечер срещу Алавес на “Бернабеу”. Ето какво заяви наставникът Алваро Арбелоа на редовната си пресконференция.

Как искате футболистите ви да подходят към двубоя?

Всички се нуждаем от едно и също нещо – да спечелим, да изиграем добър двубой пред нашите привърженици.

Какво трябва да промени отборът, за да започне отново да печели?

Два сезона без трофей… Реал Мадрид е клубът, в който най-често нещата се получават добре. Има моменти, в които не се получават, но манталитетът на този клуб е винаги да гледа напред. В Реал не е достатъчно просто да губиш, но и да печелиш не е достатъчно, защото знаем какви са изискванията тук – трябва постоянно да гледаме напред, за да побеждаваме. Трябва да спечелим оставащите седем срещи.

Как виждате бъдещето си в клуба?

Това е решение, което не зависи от мен. Изобщо не се притеснявам за бъдещето си. Вълнуват ме тези седем двубоя и най-вече утрешният. Всяка седмица имам директна комуникация с ръководството и отношенията ни са отлични, но единственото бъдеще, което ме интересува, е утрешният ден. Тези седем двубоя са по-важни, отколкото изглеждат. Трябва да го покажем още утре.

Ако Реал не триумфира в Ла Лига, ще излезе, че тимът е спечелил само 7 от последните 20 сезона, почти колкото Шампионски лиги. Имате ли обяснение?

Някакво обяснение винаги може да се намери и за мнозина то е очевидно. По отношение на представянето ни със сигурност имаме какво да подобрим в Ла Лига през последните години. В последните месеци мисля, че се представяхме по-добре в големите сблъсъци, отколкото срещу съперници с по-малка тежест. Ако говорим за тези три месеца, имаме голямо поле за развитие. Но също така преживяхме ситуации, като тази срещу Жирона, които показват, че за Реал понякога е по-лесно да спечели Шампионската лига, отколкото Ла Лига.

Преход, лидерство…

Имаме лидери. Това е много, много млад състав, ако го сравниш с други отбори, печелили ШЛ. Има много играчи, от които искаме твърде много прекалено рано. Но имаме доста лидери като Карвахал, Алаба, Милитао, Валверде, Белингам, Мбапе, Винисиус… Но също така има и много млади футболисти, а това не е клуб, в който се адаптираш лесно.

Как прекарахте тези дни след двубоя в Мюнхен?

Добре, много добре. Благодаря ви за интереса. Смятам се за човек с много сила и енергия. Усетих гордостта, която феновете на Реал изпитват от двубоя, който отборът изигра в сряда. Очаквам утре „Бернабеу“ като едно семейство – обединен и горд от начина, по който игра тимът. Усещането сред хората е, че ни лишиха от място на полуфиналите.

През тези три месеца бяхте много щедър на похвали към клуба, играчите… Нямаше нито един упрек. Чувствате ли, че в някои ситуации сте се жертвали?

Във всеки момент съм правил това, което съм смятал за правилно, и никога не съм поставял себе си над клуба или играчите. На клуба мога само да благодаря за подкрепата и доверието, което ми даде. Всичко, което съм казал, е било, защото съм го чувствал искрено.

Как е Камавинга?

Наранен е, както всички. Това беше ситуация, която очевидно беше сериозна грешка на съдията. Ясно е, че не е знаел, че няма картон, струва ми се много сериозна грешка. А дори и без картон, това силно влияе на играч в такъв двубой. Камавинга е разочарован, защото знае колко важна е Шампионската лига за Реал. Той има моето доверие и това на клуба, както и обичта на феновете, и се надявам да остане тук още много години.

Какви са отношенията ви със съблекалнята?

Смятам, че имам добри отношения. Не разбирам футбола по накякакъв друг начин. Това не означава, че не си взискателен или че не можеш да ги натискаш… Това е отношение, което трябва да приемеш, когато си футболист. Дори в трудните моменти винаги е имало добра атмосфера в съблекалнята. За мен това е правилният подход и така трябва да изглежда една съблекалня.

Притеснявате ли се от освирквания?

Не, защото усещам, че феновете на Реал са зад отбора. Трябва да изиграем добър двубой утре, да се представим добре и да заслужим аплодисментите на „Бернабеу“. Трябва да излезем за победата и да го покажем още от първия съдийски сигнал.

Как гледате на Арда Гюлер?

Това бяха три много интензивни месеца, през които с него изградихме отлични отношения. Когато дойдох тук, се говореше, че той не е способен да играе във важните двубои, но вижте какви срещи изигра срещу Байерн и Сити. Винаги съм виждал таланта му, желанието му и жертвоготовността, която показва като футболист. Това е негова заслуга, защото се научи от грешките си досега. Сезонът, който прави Арда Гюлер, е голяма награда за него. Той е играч, призван не само да постига големи неща в бъдеще, но го прави и в настоящето.

Две ситуации с Мбапе в Мюнхен – една, в която не подава на Винисиус, и друга, в която не пресира. Съгласен ли сте с критиките?

Не мога да бъда недоволен от нито едно действие на Килиан. Той изигра страхотен двубой. Положи голямо усилие и в защита. Ние гледаме мачовете повече от веднъж след края им и съм доволен от представянето на Мбапе. Той беше постоянна заплаха за Байерн и това е Килиан Мбапе, когото всички искаме да виждаме всеки ден.