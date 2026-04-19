Винисиус и Мбапе не са проблемът на Реал, смята Миятович

Бившият нападател на Реал Мадрид Предраг Миятович е недоволен от постиженията на тима през последните два сезона. Почти сигурно тимът отново ще загуби битката с Барселона за титлата в Ла Лига, а освен това не успя да стигне дори до полуфиналите в Шампионската лига.

“Две години без нищо - за Реал Мадрид това винаги е много сериозно - заяви Педжа. - Затова това е най-големият клуб в света. Неуспех е, когато не спечелиш нищо. В днешния футбол не може винаги да се побеждава, но ние, мадридистите, имаме различни навици. Да спечелиш шест Шампионски лиги през последните няколко години никой никога няма да повтори. Сега трябва отново да създадем отбор, за да побеждаваме отново.”

Черногорецът коментира и настоящия треньор на клуба Алваро Арбелоа: “Той дойде по средата на сезона. На мен ми харесваше Чаби Алонсо, но той имаше твърде трудна задача. Желая на Алваро много късмет, а за бъдещето му ще решава президентът. Никой не може да му оспори волята, отдадеността и цялата енергия, която вложи във всеки мач. Ще видим какво ще стане.”

Според Миятович Килиан Мбапе и Винисиус не са проблемът на Реал: “Килиан дойде да вкарва голове и го прави. Винисиус имаше добри два сезона и се появява във важни мачове, въпреки че в реванша с Байерн нямаше късмет. Ще трябва да промени начина си на поведение, но това вече съм го казвал много пъти. Обвиниха ме, че имам нещо против него, но има неща, които не ми харесват. Това не намалява значението му за отбора. На Реал му липсва лидер на терена, не винаги лидер е този, който е най-добрият голмайстор.”

Бившият нападател, с чийто гол Реал спечели финала в ШЛ през 1998 г., обърна внимание и на загубения реванш срещу Байерн от ШЛ преди дни. “Белите” водеха с 3:2 до малко преди края, но в крайна сметка загубиха с 3:4 и отпаднаха: “Реал изигра много добър мач. Това беше финал преди финала, много ми хареса това, което показаха. Това е образ, който трябва винаги да показват. Ядоса ме реферът, но и Камавинга. Съдиите на УЕФА не прощават нищо, винаги трябва да си много концентриран.”

В момента 57-годишният Миятович е директор в Партизан.